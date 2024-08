Kateřina Veliká: ambiciózní vlastenka, která vsadila sama na sebe. A vyhrála

Ten příběh začal loni v podzimní Seville. Nebyla to horečka ale spíš deprese sobotní noci. Český tým v semifinále BJK Cupu překvapivě padl s Kanaďankami, když službu vypověděl největší trumf – hvězdný deblový pár K+S. Už několik dnů kolovaly zvěsti, že se kdysi dominantní tým rozchází. Na tiskové konferenci padla přímá otázka. „Tak mluv,“ vyzvala pokývnutím hlavy Barbora Krejčíková známou od juniorských let Kateřinu Siniakovou. Z jejího gesta se dal vyčíst podtext: když jsi to tak chtěla, vysvětli to.