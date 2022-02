Kovář: Olympijská atmosféra? Zatím to na mě nedýchlo. Nelítáme v oblacích

Usedl při online rozhovoru před obrazovku a už z výrazu bylo cítit, že tohle není reprezentační sraz, z něhož by byl dvakrát odvázaný. „Moc nás tady není, čeká se pořád na výsledky testů. Je to divné. Člověk moc neví, co bude. Zatím je to víc organizační záležitost,“ uvedla opora švýcarského Zugu.

Je to nejzvláštnější připojení k národnímu týmu, co pamatujete?

„Určitě ano. Je to divný. Už se těším, až se v Pekingu všichni potkáme na ledě a budeme mít nějaký společný trénink. Je to zvláštní. Zatím to na mě moc olympiádou nedýchlo.“

Vy jste reprezentační srdcař, ale na medaili pořád čekáte. Věříte, že by to mohlo vyjít teď, i když okolnosti tomu zatím nenahrávají?

„Určitě bychom to všichni chtěli! To je jasný. Musíme ale jít postupně. Soustředit se jenom na náš výkon. Určitě se pokusíme udělat pro úspěch maximum.“

Co se musí změnit oproti posledním nevýrazným výsledkům v rámci Euro Hockey Tour?

„Je tam toho hodně. Asi všechno… Neodehráli jsme dobré zápasy, doufám, že všichni o tom víme. Nelítáme nikde v oblacích a musíme začít od věcí, které nejsou příjemné.“

Berete to i na sebe? Spolu s Romanem Červenkou vládnete ve švýcarské lize, očekávání budou velká.

„Určitě jsou. Já ani Roman se tomu nebráníme a doufám, že jestli budeme hrát spolu, půjde nám to. A i kdyby ne, tak že jsme schopní každý utáhnout jednu lajnu a pomoct k dobrému výsledku.“

Na posledním šampionátu jste byl kapitánem, už tušíte, jestli tahle volba padne na vás i v Pekingu?

„O tom jsme s trenérem vůbec nemluvili, zatím jsem to neřešil. Jsou před námi důležitější věci.“

Národní tým jste nikdy neodmítl, i když na pronikavější úspěch stále čekáte. Nepřepadla vás někdy myšlenka, jestli do toho jít znovu a znovu?

„Ne, to se mi nestalo, že bych zvažoval, jestli mám reprezentovat, nebo ne. Když mě trenéři pozvou, vždycky rád pojedu. Jiné myšlenky jsem neměl.“

V čem je olympiáda z herního hlediska jiná než mistrovství světa? Může se tady víc sázet na zkušenost?

„Je to kratší, týmy se snaží být první ve skupině, aby se vyhnuly osmifinále. Jinak se to ukáže až během turnaje. Ale věřím, že všichni hráči, i když jsou starší, jsou v dobré fyzické kondici a neměli by mít problém to zvládnout.“

V jakém rozpoložení přijíždíte? Zug je druhý, vyhrává, takže spokojenost?

„Vždycky to může být trochu lepší. Dá se ale říct, že jsme měli celkem formu, z posledních devíti utkání jsme osm vyhráli. S tím je spokojenost, ale po minulém roce jsme trochu namlsaní a nejsme spokojení s tím, že jsme druzí. Chceme být první.“

V pátek už jste nehrál, šetřil jste se?

„Trenér za mnou přišel, že mi dá volno, abych mohl odcestovat dřív. Máme o jednoho cizince navíc, takže mi řekl, že dostanu volno.“

Nebojíte se o místo v sestavě, když tým vyhrál 11:0?

„Ne.“ (usměje se)