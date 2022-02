Čtvrté místo Sáblíkové mrzí, ale o to větší šanci má na pětce, říká expertka

Martina Sáblíková skončila pod stupni vítězů čtvrtá. Jak tento výsledek na jejích pátých Hrách hodnotíte?

„Mrzí mě to. Když jsem viděla její jízdu, tak jsem věřila a doufala, že by to mohlo na medaili vyjít. Jela opravdu pěkně, rozjela to dobře, držela v podstatě všechny časy pod 32 vteřin, až na poslední kolo, takže to byla velmi kvalitní jízda. Ale Kanaďanka Weidemannová (3. místo) mě pak překvapila, jak dokázala na konci zrychlit, zajela pod čtyři minuty. A poslední jízda, tam už se dalo předpokládat, že ty dvě pojedou o první dvě místa. Takže mě to moc mrzí, že jí to nevyšlo.“

Bylo vidět, že pak už i sama Sáblíková čekala, že medaili mít nebude, protože v záběrech na lavičky uprostřed oválu hned po poslední jízdě už vidět nebyla…

„Myslím, že to těžce nesla, že to nevyšlo. Ale je to sport. Podle mě na pět kilometrů bude mít zase o to větší šanci, když byla opravdu jen kousek od pódia na tři kilometry. Pětka by jí mohla vyjít, budeme jí samozřejmě držet palce!“

Může to teď zafungovat stejně jako v Soči, kde neobhájila zlato na „trojce“, což ji pak nakoplo k tomu, aby vyhrála pět kilometrů?

„Martina je závodnice, ta se nikdy nevzdává. V sezoně jí sice závody moc nevyšly, byla jen jednou na pódiu. A bylo vidět, že teď na olympijském závodu se opravdu hecla a kousla. Nakonec to vyšlo jen na čtvrté místo. Myslím, že pět kilometrů pro ni bude hodně motivačních, aby opravdu medaili získala.“

Chválila jste Sáblíkové pěknou jízdu. Předvádí v Pekingu svůj technický standard?

„Myslím, že na začátku, když jela s Kanaďankou, byly v kontaktu. Pro ni bylo dobré, že odstartovala celkem rychle na úrovni toho, co měla jet. Ale Kanaďanka Blondinová se potom už vzdálila, nebyly v kontaktu a Martina neměla možnost s ní soupeřit, což vždycky pomáhá. Měla těžší situaci než pak soupeřky startující po nich, které byly víc v kontaktu. Vždycky se víc vyhecujete, když máte někoho na dohled, vidíte, kolik ztrácíte, nebo když vám někdo dýchá na záda. To člověka popožene.“

O Sáblíkové všichni říkají, že je zarputilý bojovník. I pro ni je to tedy těžké, když nemůže s někým soupeřit takto napřímo?

„Vždycky je kontakt se soupeřem výhoda. Ale bohužel to tak je, vždycky se to nějak nalosuje a někdo tu výhodu má a jiný ne. V long tracku i tak člověk musí jet sám, bojovat sám se sebou. Nakonec čtvrté místo bylo od třetího asi o vteřinu a půl, i to je celkem velký rozdíl. Ale myslím, že čtvrté místo je pěkné a i když ji to teď bude mrzet, bude nakonec spokojená.“

Soupeřky, které skončily před Sáblíkovou, jsou mladší než ona. Co říkáte na to, že v 34 letech je stále schopná držet se takto se světovou špičkou?

„To je taky samozřejmě jedna z věcí, že Martina je tam druhá nejstarší. Po Claudii Pechsteinové, která bude slavit padesátku. To je zase jiná rarita. I když Pechsteinová byla poslední, je důležité, že v padesáti tam dokázala být. A Martina ve 34 letech je pořád mezi nejlepšími a dokáže si sáhnout na medaili, což je výborné. Spoustu let pravidelně vozila medaile, měla dobu, kdy byla neporazitelná. Teď už jí to i věk ztěžuje a soupeřky se zlepšují. Takže už to nemá tak jednoduché, není to tak suverénní, ale opravdu je pořád tak dobrá, že dokáže trénovat a jezdit si to svoje.“

Sáblíkové údajně příliš neseděl led v Pekingu. Máte informace, jak to tam po této stránce vypadá?

„Mám informace o ledu na short tracku, kde je led rychlý, tam se dají předpokládat třeba světové rekordy. Na dlouhé dráze nevím, ale slyšela jsem, že tam není led úplně stabilní. Asi jí tolik nesedí a i spousta holek, které tam jely, v posledních kolech hodně zpomalily.“