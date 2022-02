Hrdinové Her: král s malorážkou, létající modelka, ségra Ledecké i zlatá bota

Kdo byli největší hrdinové uplynulých olympijských her v Pekingu? • FOTO: Koláž iSport.cz Oheň zimních Her v Pekingu v neděli vyhasl. Olympiáda přinesla strhující příběhy, nové rekordy a z některých závodníků se staly globální sportovní hvězdy. Svět ohromil třeba sedmnáctiletý hokejový talent ze Slovenska, „létající modelka“ či vlastním týmem odepisovaná rychlobruslařka. Deník Sport přináší přehled deseti největších hrdinů Her.

Johannes Thingnes Bö 28 let

biatlon

Norsko medaile:

zlato – smíšená štafeta

zlato – mužská štafeta

zlato – sprint

zlato – závod s hromadným startem

bronz – vytrvalostní závod Osmadvacetiletý závodník vybojoval v Pekingu hned pět medailí. Trojnásobný vítěz Světového poháru přitom prožíval před olympiádou nebývalou výkonnostní krizi. „Nemám tušení, co se děje a nevím, co s tím dělat. Mohu jen doufat v zázrak,“ tvrdil před Hrami frustrovaný olympionik. Zda zázrak skutečně nastal? Těžko říct, favorit však formu objevil. Johannes Thingnes Bö zásadně napomohl Norsku stát se nejen nejúspěšnější biatlonovou zemí letošních Her, ale i k celkovému prvenství v medailovém pořadí států. Úspěšný norský biatlonista Johannes Thingnes Bö na olympiádě v Číně • Foto ČTK / AP / Aaron Favila

Ireen Wüstová 35 let

rychlobruslení

Nizozemsko medaile:

zlato – 1500 metrů

bronz – stíhací závod Po minulých Hrách už ji odepisovali jako neperspektivní. Vždyť letos oslavila pětatřicet. Nizozemská rychlobruslařka se i přes nedůvěru vlastního týmu nakonec rozhodla v Pekingu přeci jen nastoupit. A mladší kolegyně nestačily zírat. Veteránce, kterou odepisovaly, se podařilo získat šesté zlato, k tomu přidala olympijský rekord na 1500 metrů a bronz ve stíhačce. Ireen Wüstová se tak stylově rozloučila s bohatou kariérou, kterou se rozhodla po návratu z Her definitivně ukončit. Rychlobruslařská hvězda Ireen Wüstová v Pekingu vybojovala zlato na páté olympiádě v řadě • Foto Profimedia.cz

Sofia Goggiaová 29 let

alpské lyžování

Itálie medaile:

stříbro – sjezd Když se přesně 23 dnů před vypuknutím Her zranila, jen málokdo věřil tomu, že se postaví na olympijský start, natož získá medaili. Nalomená lýtková kost, poškozený zkřížený vaz a podvrtnuté koleno. Prognóza rozhodně nezněla přívětivě. Italské lyžařce se ale podařil malý zázrak. Obhajoba zlata z Pchjongčchangu se Sofii Goggiaové nezdařila o pouhých 16 setin sekundy, v olympijském závodě sjezdařek si vyjela cenné stříbro. „Jsem na ni strašně pyšná. Už jenom tím, že se tady postavila na start, tak je vítězka,“ chválila Ester Ledecká po stříbrné jízdě svou kamarádku, s kterou si dokonce říkají ségry. Italka Sofia Goggiaová vybojovala tři týdny po zranění stříbrnou olympijskou medaili • Foto ČTK/Luca Bruno

Juraj Slafkovský 17 let

hokej

Slovensko medaile:

bronz Jeho tvář znal před Hrami jen málokdo. Je mu totiž pouhých 17 let a na velkém hokejovém turnaji se objevil vůbec poprvé. Navíc je tak mladý, že si podle pravidel musí krýt obličej košíkem. Většina lidí ho tak prvně viděla, až když v sobotu se slovenským nároďákem přebíral bronz. Vysmátý mladík s rovnátky, který hokejově rostl i v Hradci Králové, se s celkem sedmi góly stal nejlepším střelcem celého turnaje a napomohl Slovensku k zisku historické medaile. Letos ho čeká draft do NHL a je možné, že i díky výkonům na ZOH překoná slovenský rekord Mariana Gáborika. Toho si Minnesota v roce 2000 vybrala jako třetího v pořadí.

Lindsey Jacobellisová 36 let

snowboardcross

USA medaile:

zlato – individuální závod

zlato – smíšená družstva Nepovedený kousek z Her v Turíně si pamatuje nejeden sportovní fanoušek. Lindsey Jacobellisová si suverénně jela pro zlato, jenže při předposledním skoku předvedla oslavný trik, při kterém spadla a skončila nakonec druhá. Ve Vancouveru a v Soči se jí jízdy nevyvedly, v Pchjongčchangu skončila čtvrtá za Evou Samkovou. V Číně od šestatřicetileté veteránky paradoxně nikdo medaili nečekal. A povedlo se. Dokonce dvakrát. Ke zlatu z individuálního závodu přidala i první místo v závodu smíšených družstev, které vybojovala se svým parťákem Nickem Baumgartnerem. Lindsey Jacobellisová se dočkala, na páté olympiádě získala první zlato • Foto Reuters

Alexandr Bolšunov 25 let

běžecké lyžování

Rusko medaile:

zlato – skiatlon

zlato – 30 km volně

zlato – štafeta 4x10 km

stříbro – 15 km klasicky

bronz – sprint dvojic S třetím zlatem a celkově pátou medailí se ruský reprezentant stal nejúspěšnějším běžcem letošních Her. Zřejmě nejvíc se mu do paměti vryl poslední závod v Pekingu. Kvůli mrazu a silnému větru byla bruslařská trať zkrácena z 50 na 30 kilometrů, pocitová teplota sahala k minus 35 stupňům a servismany v buňkách trápily omrzliny. Norský fenomén Johannes Hösflot Klaebo raději v půlce odstoupil. Alexandr Bolšunov si ale drsný zážitek jako jeden z mála pochvaloval. „Čím jsou podmínky tvrdší, tím je to pro mě lepší,“ řekl Rus, který si na oslavu páté medaile nazul zlaté boty. Zlatá radost Alexandra Bolšunova • Foto ČTK Zlaté boty Alexandra Bolšunova • Foto Reuters

Eileen Ku 18 let

freestyle lyžování

Čína medaile:

zlato – U-rampa

zlato – Big Air

stříbro – slopestyle Akrobatická lyžařka se stala domácí hrdinkou olympiády. Závodnice, která kombinuje sportovní kariéru s modelingem, se narodila v San Francisku. Když jí bylo patnáct, rozhodla se změnit národní tým a reprezentovat zemi svojí matky – Čínu. Do Pekingu přijížděla s tím, že by ráda posbírala všechna zlata ve třech freestylových disciplínách. Velký tlak se jí podařilo ustát a ambiciózní plán téměř bezezbytku splnila. Na vylepšení stříbrného umístění ve slopestylu bude nepochybně ještě dost času na některých z následujících Her. Eileen Ku je totiž pouhých 18 let a očekává se, že zlaté medaile z letošních Her nejsou její poslední. Ailing Eileen Ku vyhrála závod na U-rampě a s dvěma zlatými a jednou stříbrnou patří k nejúspěšnějším sportovcům olympiády. • Foto Reuters

Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron 26 let, 27 let

krasobruslení

Francie medaile:

zlato – rytmické tance Francouzský pár získal v Pekingu zlato a cenný kov vyšperkoval ještě světovým rekordem. Celkový součet 226,98 bodu doposud nezískal žádný jiný pár. Ruské rivaly, kteří si z olympiády odvezli stříbro, za sebou nechali o více než šest bodů. To je největší rozdíl v historii tance na ledě podle bodovacího systému platného od roku 2006. „Skuteční vítězové. Fenomenální. Přesně v tomto bodě se snoubí umění a sport. Tohle považuji za vrchol zábavy,“ nešetřil chválou po vítězné jízdě americký komentátor Eurosportu Simon Reed. Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron • Foto Reuters

Francesco Friedrich 31 let

boby

Německo medaile:

zlato – dvojboby

zlato – čtyřboby Pilot, jehož velkým vzorem je Michael Schumacher, obhájil v Pekingu nejprve zlato v závodě dvojbobů a poté si připsal prvenství i s posádkou na čtyřbobu. Jako první v historii tak dokázal pod pěti kruhy zopakovat vítězný double. A co říká Francesco Friedrich na narážky, že se bobisté v závodech jen vozí? „Není to tak snadné, jak to vypadá. Boby znamená 99 procent času dělat něco jiného než svůj sport. Příprava zahrnuje silový trénink, sprinty, mentální trénink, práci na bobovém trenažéru a hledání dobrých brzdařů,“ shrnul německý fenomén. Německý bobista Francesco Friedrich vybojoval v Pekingu dvě zlata • Foto ČTK / Arne Dedert