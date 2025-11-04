Fernstädtová: Dráhu v Cortině postavili pro mě. Cukrovka? Jím jak desetiletá holka
Skeletonistka Anna Fernstädtová odpočítává dny, kdy si poprvé naostro vyzkouší novou olympijskou dráhu v Cortině d´Ampezzo. 21. listopadu jí tady závodem Světového poháru začne sezona, v níž půjde na stejném místě v únoru o medaile na ZOH. „Dráhu postavili pro mě,“ usmívá se s prvními dojmy bronzová medailistka z letošního mistrovství světa.
Koryto v Cortině bylo jedním z nejsledovanějších projektů italské olympiády. Stavba se zpožďovala, ale krátce před startem zimy je klenot za 120 milionů eur (skoro tři miliardy korun) připraven.
„Byla jsem tam na jaře na homologaci. Máme video, vím, jaká je zatáčka doleva, a jaká doprava. Někteří trenéři už řeší, co v zatáčkách dělat. Pro mě bude nejlepší, když pojedu první jízdu na cit. Abych neměla v podvědomí, že něco začnu dělat, ale že budu pracovat s dráhou,“ vysvětluje Fernstädtová.
Jen letmý pohled na linii dráhy jí stačil, aby věděla, že tohle koryto by jí mělo sedět. Sešup dolů totiž začíná krátkou a prudkou úvodní sekvencí, která jí dává výhodu oproti soupeřkám s nejrychlejšími starty.
„Krátký start nám vyhovuje. Ty, co běhají nejrychleji, jsou ke mně blíž než v Altenbergu nebo La Plagne. V Cortině je to prudké, na začátku máme vysokou rychlost a přeneseme si ji do prvních zatáček. Vyhovuje mi, že to je dlouhá trať, kde se jezdí kolem minuty,“ vysvětluje.
Fernstädtová si v přípravě vylepšila rychlostní rekordy, ještě stále však pracuje na tom, aby větší dynamiku přenesla do technicky náročného rozběhu na ledové dráze.
„Je to věc motorického učení. Když si myslíme, že je to v dlouhodobé paměti, Anička to jako správná Němka chce dogmaticky všechno správně a zvorá to,“ vysvětluje její trenér Josef Andrle.
Jak ji ovlivňuje cukrovka?
Fernstädtová se narodila v Praze české mamince a německému tatínkovi. V minulosti reprezentovala Německo, ale už před minulými Hrami v Pekingu začala závodit za Česko. Na čínské olympiádě skončila sedmá, přestože se teprve v průběhu sezony dozvěděla, že je diabetičkou prvního typu. Se svou diagnózou se dlouho učila pracovat. Inzulin, jehož prostřednictvím reguluje hodnoty krevního cukru, ovlivňuje váhu. A Fernstädtová potřebuje být v dráze co nejlehčí, aby mohla používat těžší sled.
„Je to furt boj. Mám saně jako loni. Jenom jím jako desetiletá holka. Teď to držím, teď by to mělo být fajn,“ vysvětluje.
V minulé sezoně s těžšími saněmi, které se v korytu líp ovládají, získala senzační bronzovou medaili na světovém šampionátu v Lake Placid. A úspěšně si vyzkoušela formát dvoudenní soutěže se čtyřmi jízdami, který ji čeká i v Cortině.
„Nějaká motivace by z toho byla,“ usmívá se. „Když se všechno sejde spolu – starty, jízdy, materiál... Vím, že to tam je. Je dobré mít v hlavě, že když to sedne, jede to.“
Na olympiádu pojede už potřetí. V roce 2018 v Pchjongčchangu skončila ještě v německém dresu šestá. A motivaci má i v sázce s trenérem Andrlem.
„Zaplatí mi dovolenou, když vyhraju,“ směje se.
Může to být vrcholný závod její kariéry, v níž zatím dohlédne maximálně do světového šampionátu 2027 v Königsee, což je její domácí dráha.
„Chtěla bych si v Königsee ještě zajezdit. Když to dám, ta sezona asi ještě bude. Pak se uvidí od roku na rok,“ plánuje Fernstädtová. „Nemládnu. Tam něco bolí, tam něco bolí, je to náročnější. Tělo si potřebuje odpočinout. Jestli se budu cítit dobře, tak se uvidí.“
SP VE SKELETONU ŽEN
21. listopadu Cortina d´Ampezzo (It.)
28. listopadu Innsbruck (Rak.)
12. prosince Lillehammer (Nor.)
19. prosince Sigulda (Lot.)
2. ledna Winterberg (Něm.)
9. ledna Svatý Mořic (Švýc.)
16. ledna Altenberg (Něm.)
ZOH CORTINA
13. – 14. února závod žen
15. února závod smíšených družstev