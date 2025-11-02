Ledecká o vrtulníku i ZOH. Ještě jsem nevykouřila poslední cigaretu..., říká tajemně
Je tu olympijská sezona. Pro mnohé absolutní vrchol, pro ni klasický „přáteláček“. Sněhová královna Ester Ledecká ale opět budí globální pozornost. V rozhovoru pro Sport Magazín dala jasně najevo, jak je rozladěná, že jí program Her neumožňuje startovat na lyžích ve sjezdu i na snowboardu. „Tohle měli řešit už před třemi lety,“ hlásí trojnásobná olympijská vítězka. Ovšem ve stylu Belmonda upozorňuje, že ještě nevykouřila poslední cigaretu.
Je to termínová kolize, která budí vášně. Lyžařský sjezd i snowboard ve stejný den. Osmého února. Globální hvězda STR si poprvé v kariéře přeje, aby se její parádní disciplína na lyžích kvůli počasí přesunula. Aby se mohla z Livigna, kde pojede na prkně, přesunout do Cortiny d´Ampezzo, střediska ženských sjezdařských soutěží.
Možná jí pomůže i vrtulník. „Uvidíme podle počasí a situace. Letecká podpora bude v režimu stand by. A my budeme připraveni. Na všechny situace,“ hlásí 30letá Ester Ledecká, která opět bude jezdit na lyžích Kästle. V poslední době dostává od sportovců po celém světě odkazy na články, kde se reportéři podivují, proč jí světoví funkcionáři nevyhověli.
V nové sezoně opět bude prohánět soupeřky na lyžích i na prkně. Ta minulá se nesla v jejím unikátním stylu. Zapsala se do historie jako první žena, která získala medaile na obou šampionátech. STR, továrna na zázraky. Rozhovor kvůli jejím omezeným časovým možnostem probíhal tradičně po mailu.
Při nedávné tiskové konferenci jste zaujala tím, že byste byla ráda jako Belmondo. Máte tohoto slavného francouzského herce ráda?
„Miluju ho. Vy snad ne?“
Na jaké jeho filmy se díváte nejraději?
„Na všechny. A viděla jsem je mockrát.“
Byl idolem žen. I vám se líbí?
„No ano! Byl to nádhernej chlap. Žil parádní život. Máme doma jeho fotku v rodinném albu. Hodně můj život ovlivnil. Připadám si dokonce občas jako Mike Gaucher, postava z filmu Zvíře.“
Proč?
„Určitě znáte tu scénu, kde Mike postopadesáté padá ze schodů a čeká, jestli se Bruno Ferrarimu podaří tu scénu natočit: ,Ještě jsem nevykouřil svojí poslední cigaretu‘. Mike se snaží podávat co nejlepší výkon a překonává všechny naschvály i chyby štábu profesionálním přístupem. Pořád se škrábe zpátky nahoru na schody, a pak padá dolů nejlíp, jak může. To je naprosto šílený a úžasný zároveň. Je to taková paralela toho, co zažívám celý svůj sportovní život.“
Byl vyhlášený tím, že neměl při akčních scénách dubléra, všechno dělal sám. I to vás na něm fascinovalo?
„No právě! Veškerou zodpovědnost za svůj výkon měl ve svých rukou. Úžasnej kaskadér, excelentní herec. Tolik lidí rozesmál. Klobouk dolů před takovými lidmi.“
Pokud by přelet vrtulníkem v rámci olympiády klapnul, bylo by to přesně ve stylu vaší kariéry, v níž platí, že nic není nemožné?
„Já nemám ráda řeči jako pokud a kdyby. Vrtulník vzlítne, když se podaří závody přesunout.“
Nebudete si ho i sama pilotovat?
„Jednou asi jo. Minulý týden jsem si udělala kapitánské zkoušky na lodě, jachty a plachetnice. Umím je sice ovládat, ale chtěla jsem získat co nejvíc znalostí pro plavby na moři. Studovala jsem meteorologii, navigaci a další nezbytné věci. Což se mi bude určitě hodit i při řízení vrtulníku a letadla.“
Jaké jste měla zkušenosti s přelety v minulosti? Kolik vám ušetřily sil?
„Je to vždycky velká pomoc. Lítám s piloty Red Bull. Jsou úžasní. Naposledy v létě se mě dokonce ptali, na co bych měla chuť, a já říkala, že bych si dala KFC. A fakt jsem měla na palubě připravený kyblík kuřecích dobrot. Je to klid a komfort, který je pro profesionálního sportovce opravdu cenný. A není to jen o tom, že mohu přeletět mezi závody nebo tréninky, ale třeba se dostanu na Štědrý večer domů.“
Ve stylu Belmonda
Kolik lidí nebo organizací vám nabídlo, že přelet vrtulníkem na Hrách zařídí?
„To se nedá spočítat. Když se objevila v médiích první informace o tom nešťastném termínovém konfliktu, okamžitě se na sítích spontánně rozjely iniciativy na sbírku Vrtulník pro Esterku. Ta vůle lidí, co mi chtějí pomoct, je obrovská. A dojemná. Zavazuje mě navíc to zase vstát a ve stylu Belmonda ,zapálit si další cigaretu‘. (smích) Nevzdávat to a bojovat navzdory všemu a všem.“
Uvažujete o tom, že by vám letecký transport pomohl i při případné cestě na trénink do Cortiny z Livigna?
„Určitě. Uvidíme ale podle počasí a situace. Letecká podpora bude v režimu stand by. A my budeme připraveni. Na všechny situace.“
Jak se vám líbila role vyjednavačky ohledně změny olympijského programu? Je to něco, co by vás v budoucnu bavilo, pokud byste pokračovala v práci ve své marketingové agentuře?