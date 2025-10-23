Tréninky před ZOH na pomezí života a smrti. Know-how? Běžkař Novák ho tají
Minulou zimu nemohl jinak a kvůli pauze po operaci slepého střeva šetřil energii na MS v Trondheimu, kde pak zazářil třemi výsledky do jedenáctého místa. Pro olympijské závody ve Val di Fiemme zkusí běžec na lyžích Michal Novák úspěšnou taktiku znovu. Pomocí tvrdých tréninků, které popisuje: „Na pomezí života a smrti.“
O Johannesu Klaebovi, který na jaře na mistrovství světa sebral všech zlatých olympijských medailí, mluví jako o nadčlověku, Michal Novák se mu nicméně snaží vyrovnat. A nekopíruje. Má své vlastní know-how, které cizeluje spolu se svým dlouholetým koučem Vasilem Husákem a norským expertem Ragnarem Bragvinem Andresenem. Všechno směřuje k únorové olympiádě.
Před rokem jste vstoupil do sezony později, jak jste na tom teď?
„Tentokrát je všechno v pořádku. Nachlazení se mi zatím vyhýbají. Na letních závodech jsem nepodával kvalitní výsledky, s trenérem jsme poměrně odvážní, chceme mít formu v moment, kdy je to potřeba, zejména na olympiádě.“
Jste po plnohodnotné přípravě klidnější?
„Je to skvělý pocit. Když si vzpomenu, že minulý rok na předsezonní tiskovce jsem byl zrovna na konci druhého měsíce bez jakékoliv fyzické aktivity, chodil jsem jen na procházky, a včera jsem měl trénink totálně do krve. Je to diametrálně odlišené. Tyhle tréninky bolí, ale dělají mi dobře. Jsem tam, kde bych měl být a kde chci být. Jdeme formě naproti.“
Je známo, že fyziologické předpoklady pro tvrdý trénink máte a s koučem Husákem už několik let pracujete i na neuromuskulárním prahu vašeho těla. Pokračujete v téhle drsné práci dál?
„Pokračuju. Ideální by bylo, kdyby člověk mohl odjet co nejvíc tvrdých tréninků. Ale samozřejmě realita je jiná. Musíte regenerovat, najít balanc. Musíte znát svoje tělo. Snažíme se tomu jít naproti a chodit co nejvíc tvrdých tréninků, co to jde. Ale poslouchat tělo, právě tohle odlišuje ty nejlepší sportovce.“
Jak vypadá váš tvrdý trénink?
„Něco na pomezí života a smrti. Včera jsem šel laktátové tréninky, kdy jedete úplně na maximum. Potom, co skončíte, totálně spadnete na zem a chcete nic nedělat, tak musíte ještě pokračovat. A pak to ještě opakovat. Je to šílené, bolest… Ale zároveň to mám rád.“
Klaebo? Spíš nadčlověk, možnosti Norů jsou někde jinde
Zároveň pracujete na tom, aby nejlepší forma přišla až na olympiádě. Jak na to?
„Je to know-how, nechci říct úplně všechno. Ale je to i o tom zvolnit na jaře, zvolit typy tréninků, které cílí na jiné energetické systémy než tradičně. Teprve s časovým progresem, s koncem léta, na podzim se začíná pracovat na všech energetických systémech.“
Jak vzniká vaše know-how? Je čistě originální, nebo se někde inspirujete?„Moc se nekoukám, jak dělají věci ostatní. To může vést ke špatnému postupu. Je to evoluce, už to je dost let, co nabíráme s trenéry zkušenosti. S Vasilem, Jirkou Dostalem. Je to kumulace a zkušenosti.“
Ani od Klaeba si nic neberete? Analyzovali jste třeba jeho fenomenální šampionát v Trondheimu?
„Zaprvé je spíš nadčlověk. Jestli se na někoho dívat, tak je to zejména on. V průběhu Trondheimu jsem s ním byl v kontaktu, byl to pro něj sen. Doma, vyhrál všechno, což se nikdy nikomu nepovedlo, v té neuvěřitelné konkurenci. Ale zase on nedělá nic extra, než by dělali ostatní i já. Ve finále to je o jeho extrémním talentu, nikdy v našem sportu nikdo takový nebyl. A druhá věc je zázemí, realizační tým, servis. Přestože máme výborné kapacity, možnosti norského týmu jsou úplně někde jinde.“
Co jste letos vymysleli s Ragnarem Andresenem, který vám už několik let pomáhá s technikou a ekonomikou pohybu?
„Je to takové přirozené, najednou zjistíme: Jo, hele, dalo by se zařadit tohle. Před pár dny jsme třeba v Oberhofu řešili tranzici z jedné techniky do druhé. Je to spíš plynulé bez přehnaného přemýšlení. Ale mám v technikách obrovské rezervy, je těžké se přeučit. Ragnar to vidí hned, je to na dlouhou dobu.“
Přizpůsobíte v sezoně program olympijským hrám?
„To je zatím otázka. Priorita jsou samozřejmě olympijské hry, ale bude záležet, jak se budu pohybovat ve Světovém poháru, na jakém budu umístění. Podle toho pak budeme stanovovat, jestli absolvujeme všechno, nebo jestli něco vynecháme. Ale určitě v plánu máme vynechat závody v období po Novém roce.“
Na MS v Trondheimu jste byl v desítce ve sprintu i v intervalovém závodě, na dvacítce jen těsně za ní. Kde vidíte svoji disciplínu na olympiádě?
„To se taky bude odvíjet podle situace. Jsem všestranný, může mít vliv i máza na lyžích, podmínky, někdy to může padnout ve sprintu, někdy v distanci.“
Novákovy možnosti na ZOH:
- 8. února - skiatlon
- 10. února - sprint klasicky
- 12. února - 10 km bruslením (intervalový start)
- 15. února - štafeta
- 18. února - týmový sprint bruslením
- 21. února - 50 km klasicky s hromadným startem