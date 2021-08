Kde to cinkne příště? Naděje pro Paříž 2024: Ondra či Krpálkův nástupce

Olympiáda v Tokiu pomalu doznívá. Sportovci se vracejí zpátky domů, žádný dlouhý odpočinek je ale nečeká. Nezvykle mají totiž na přípravu k dalším Hrám o rok méně. V Paříži vypukne sportovní svátek už 26. července roku 2024. Kdo z českých reprezentantů se bude ve francouzské metropoli řadit k favoritům na zisk medaile? Deník Sport tipuje několik obhajob cenných kovů i dozrání mladých nadějí.

Favorit na medaili: MARTIN FUKSA 28 let rychlostní kanoistika - C1, C2 Umístění v Tokiu: 5. místo, 10. místo Každý, kdo ho zná, se shoduje, že větší profesionál neexistuje. Svým výkonům podřizuje Martin Fuksa naprosto vše. Když ale přijde na lámání chleba, vždy tomu něco chybí. V Riu i v Tokiu se čekalo, že poletí domů s houpající se medailí na krku, v obou případech z toho bylo zklamání. V Paříži bude mít třetí možnost. Navíc už by se mohl špičce přiblížit i mladší bratr Petr, šance se tak zvýší i ve dvojicích, kde se pojede trať na 500 metrů, která Fuksovým sedí víc.

Šance na překvapení: BARBORA SEEMANOVÁ 21 let plavání Umístění v Tokiu: 6. místo Mluvit o medaili z plavání by bylo možná trochu bláhové. Spojené státy, Austrálie a další velmoci bazénových sportů mají mnohonásobně lepší podmínky k tréninku a širší pole sportovců na výběr. Barbora Seemanová ale v Tokiu ukázala, že má na to se s těmi nejlepšími rovnat. A to v jednadvaceti letech. Pokud se letošní mistryně Evropy zvládne tři roky posouvat jako doposud, může dohmátnout k ještě většímu úspěchu, než je účast ve finále.

Favorit na medaili: ADAM ONDRA 28 let sportovní lezení Umístění v Tokiu: 6. místo Tvář sportovního lezení v Tokiu neuspěla. Adam Ondra obsadil v kritizovaném formátu kombinace šesté místo. Na Paříž se ale brněnský rodák bude moci připravit mnohem lépe. Kvůli změně formátu mu totiž odpadne neoblíbené lezení na rychlost. V součtu boulderingu a lezení na obtížnost by tak měl opět zaujímat pozici favorita číslo jedna.

Šance na překvapení: TEREZA FIŠEROVÁ 23 let vodní slalom – C1 Umístění v Tokiu: 6. místo Obojživelnice, která si rozumí jak s kajakem, tak s kánoí. Letošní finále se jí nepovedlo a dojela na šestém místě, do Paříže však odcestuje o tři roky zkušenější. V její prospěch navíc může hrát i oživení programu, vodní slalomáři totiž budou soutěžit i v extrémním slalomu. Tedy v závodě, kdy jich na divoké peřeje vystartuje hned několik najednou. I tam má Fišerová šanci bodovat.

Favorit na medaili: MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 22 let tenis – dvouhra Umístění v Tokiu: 2. místo Těžko věřit tomu, že Markétě Vondroušové je teprve dvaadvacet let. Vždyť už v roce 2019 hrála grandslamové finále. Právě čas hraje mladičkému překvapení letošní olympiády do noty, v Paříži bude rodačce ze Sokolova 25 let. Do té doby má levoruká tenistka čas vybrousit vlastní hru, aby byla ještě o něco pestřejší než doteď. Navíc přidá kvantum potřebných zkušeností, které možná trochu chyběly v letošním duelu o zlato.

Šance na překvapení: ONDŘEJ CINK 30 let horská kola – cross-country Umístění v Tokiu: nedokončil V Tokiu byl tak blízko. Po ošemetném začátku, kdy se musel probíjet startovním polem, konečně docvakl skupinu, která bojovala o třetí místo. Šlápl do pedálů a soupeřům se začal vzdalovat. Pak mu prasklo kolo. Technická závada připravila Ondřeje Cinka o největší úspěch kariéry. Sám ví, že nejspíš poslední šanci dostane za tři roky. Pokud se mu vyhne smůla, může sahat po medaili.

Favorit na medaili: JIŘÍ PRSKAVEC 28 let vodní slalom – K1 Umístění v Tokiu: 1. místo Ustál obtížnou pozici hlavního favorita a soupeře na divoké vodě doslova rozcupoval. Vedoucímu muži světového žebříčku bude v době pařížské olympiády 31 let, což rozhodně není věk, v němž by ho měl kdokoliv odepisovat. Vodní slalom s Jiřím Prskavcem na forhontě bude za tři roky opět patřit mezi hlavní zbraně české výpravy. Kdyby se však současný fenomén třeba zranil, stále je z čeho vybírat. I Vít Přindiš by patřil nejen mezi favority na medaile, ale i na vítězství.

Šance na překvapení: NIKOLA OGRODNÍKOVÁ 30 let hod oštěpem Umístění v Tokiu: 16. místo Nástupkyně Barbory Špotákové umí házet pořádně daleko. Chce to jen poučit se od partnera Vítězslava Veselého a poslat oštěp k vysněným metám ve správnou chvíli. Kdyby se Nikole Ogrodníkové podařilo vyrovnat sezónní maximum ze Zlaté tretry, brala by stříbrnou medaili. Jenže místo na stupních vítězů z toho byly tři centimetry za 60 metrů a konec v kvalifikaci. Za tři roky přijde reparát.

Favorit na medaili: LUKÁŠ KRPÁLEK 30 let judo Umístění v Tokiu: 1. místo I kdyby celé tři roky stagnoval, v Paříži se stejně zařadí mezi nejžhavější favority. Naladit formu na vrchol sezony tak, jako to umí Lukáš Krpálek, totiž nedokáže žádný judista na světě. Ke zlatým olympijským výletům do Jižní Ameriky a Asie by mohl přidat i evropský trip. Podle svých slov opět v kategorii do sta kilogramů.

Šance na překvapení: DAVID SCHWEINER a ONDŘEJ PERUŠIČ 27 let, 26 let plážový volejbal Umístění v Tokiu: 19. místo Hodnotit umístění z japonských Her není namístě. Devatenáctá příčka má jediného viníka, koronavirus. Pozitivní test Ondřeje Perušiče poslal nadějnou dvojici na dva týdny do karantény, museli kontumovat první zápas a do dalších důležitých bojů nastupovali téměř bez tréninku. Světové pětky si přitom brousily zuby na medaile. A jinak tomu nebude ani na příští olympiádě, šance na cenný kov leží v písku.

Favorit na medaili: JOSEF DOSTÁL 28 let rychlostní kanoistika – K1, K2 Umístění v Tokiu: 5. místo, 3. místo Urostlý kanoista byl po finále singlového závodu na pokraji sil, v deblu však „bronzově povstal“ a společně s Radkem Šloufem si dojel pro třetí místo. Obrovská síla a vůle jít do finiše i přes absolutní vyčerpání jsou doménami, které se projeví v každém závodě. I v tom olympijském v Paříži. Obě disciplíny představují šanci na medailovou radost.

Šance na překvapení: MARTIN VLACH 24 let moderní pětiboj Umístění v Tokiu: 5. místo V japonské metropoli předvedl při běhu spojeném se střelbou stíhací jízdu, za niž by se nemusel stydět ani biatlonista Martin Fourcade v dobách své největší slávy. Z 19. místa se dotáhl až na pátou pozici. Ani moderní pětibojaři se v Paříži nevyhnou změně disciplíny, organizátoři chtějí natlačit všechno do devadesáti minut. Vlach bude tou dobou v nejlepším sportovním věku. Úkol tak zní jasně, vylepšit šerm a plavání, zvládnout dobře parkur a všechny nechat za sebou na dráze.

Favorit na medaili: BARBORA KREJČÍKOVÁ 25 let tenis – dvouhra, čtyřhra Umístění v Tokiu: 1. místo ve čtyřhře, 3. kolo ve dvouhře Těžko odhadovat, jestli bude za tři roky její prioritou singl nebo debl. Specialistka na čtyřhru totiž v letošní sezoně vystřelila jako raketa i ve dvouhře. Vyhrála Roland Garros, v žebříčku se zastavila až v první desítce, a pokud si udrží formu, na dlouhou dobu v ní taky zakotví. Český tenis se o ženskou kategorii nemusí obávat. I kdyby Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou pomalu ztrácely glanc, nástupkyně jsou připraveny.

Šance na překvapení: ADAM KOPECKÝ 18 let judo Umístění v Tokiu: nestartoval Z celého výčtu nejméně známé jméno. Vězte však, že Adam Kopecký je mezi dorostenci v kategorii do 73 kilogramů mistrem světa i Evropy. Zkušenosti už sbírá na evropských i světových šampionátech mezi dospělými. Pokud se mu povede kvalifikovat se na olympiádu, stále bude patřit k nejmladším. Po Lukáši Krpálkovi však půjde o nejnadějnější jméno reprezentující Českou republiku na tatami.

Favorit na medaili: LUKÁŠ ROHAN 26 let vodní slalom – C1 Umístění v Tokiu: 2. místo Jeho táta a trenér Jiří má dvě olympijské medaile. Lukáš Rohan už je po tokijské jízdě v závěsu. Jakožto medailista z letošních Her pojede do Paříže trochu pod tlakem, úspěch už se bude očekávat, zatímco před dvěma týdny mohl jenom překvapit. Vyrovnat tátu a kamaráda Jiřího Prskavce, s kterým na lodích vyrůstali, je ale dostatečná motivace, aby se i za tři roky kousnul a zajel minimálně stejně dobře jako v Japonsku.

Šance na překvapení: JAKUB TOMEČEK 30 let sportovní střelba – skeet Umístění v Tokiu: 7. místo V Paříži ponese prapor české sportovní střelby. Už letos se mluvilo o tom, že by to na medaili mohlo vyjít, po dlouhém rozstřelu ale zůstal před branami finále. Jakub Tomeček prodělal na odkladu olympiády. Loni se cítil v životní formě a holuby trefoval v takové pohodě, jako by na pouti jenom vystřeloval růže. Pro Paříž už snad žádný odklad nehrozí, a tak by měly i jeho výkony gradovat ve správný čas.