Trenérka o Sexy Lordovi: Přežije. Je naštvaný, protože nevyhrál. Myška? Pro mě hrdina
Sexy Lord s žokejem Jaroslavem Myškou měli nedělní Velkou pardubickou v cílové rovině rozjetou k obhajobě loňského vítězství. Místo rozhodujícího nástupu ale musel jezdec rozběhnutého parťáka zatáhnout kvůli vážnému zranění. „Určitě to přežije,“ uklidňuje trenérka Martina Růžičková obavy po dostihu.
Jak na tom koník je?
„Určitě to přežije, to je pro mě alfa, omega, že jsme si ho přivezli domů. Je tam otok, čeká se, až to opadne. Dostává analgetika, noha se chladí. Uděláme všechno proto, aby byl zdravý. Jestli bude běhat, se uvidí. Musíme zjistit, co tam má. Myslím, že povrchový ohybač tam není. Problém bude v šlaše.“
Je vidět, že se vám ulevilo. Po dostihu jste byla hodně opařená…
„To víte, že jsem byla zvadlá. Byla to strašná sprcha z té euforie, jak šel přes koně. Říkala jsem dceři: Teď už to dá, vyhraje! Během chvíli sprcha, jdete z těch schodů, chce se vám umřít, nechápete.“
Berete to tak, že smůla k vaší práci patří?
„Smůla je, když se nevrátí domů. Pro mě je vítěz, jako pro většinu národa. Jarda seděl, měl plné ruce. To je náš sport. Jakmile jste ve sportu odkázaný na něco dalšího, na loď, na lyže, na zvíře, nejste v tom sám. Je třeba mít štěstí dvojnásobek. Máme ho doma, ráno jsem ho šla popást. Je naštvaný, že nevyhrál, on to strašně prožívá.“
Sexy Lord je naštvaný, že nevyhrál?
„Já jsem u koní snad padesát let, ale nezažila jsem koně s takovou povahou, kdy prožívá vítězství a prohry. Jak si užívá vítězství, tak prožívá prohry. Je naštvaný, protože nevyhrál. Já vím, že mám nejlepšího koně ve stáji, jenom jsme měli smůlu.“
Jak situaci zvládnul žokej Myška?
„Jarda je pro mě hrdinou. Kůň je takový bojovník, že by bojoval i s nohou. Ale kdyby skočil poslední skok, mohl by si ji zlomit. Jarda to vyhodnotil naprosto skvěle. Je nešťastný, myslím, že to ví líp než já. Chtěl tam být napsaný, strašně se mu líbil v práci. Klobouk dolů před ním, že láska ke zvířeti zvítězili nad tím vydělat někde dvě stě tisíc, nebo kolik bylo za páté místo. O tom je koňařina. Ono se to zase obrátí, jako vždycky.“