Faltejsek už myslel na Váňu, ale na irské duo nestačil: Můžeme dostat přes držku
Trvalo to třicet let, ale česká dominance ve Velké pardubické je pryč. V podmračeném nedělním odpoledni ji rozmetal irský kůň Stumptown s irským žokejem Keithem Michaelem Donoghuem, který jako jediný z tria favoritů ukázal formu na dráze. „Vyhrát tenhle dostih je velká čest,“ řekl vítězný trenér Gavin Cromwell pro The Racing Post, který dal zprávu z Pardubic na první místo.
Na co sedne Jan Faltejsek, to jede. Poslední klasickou překážku na travnaté dráze překonal sedminásobný šampion Velké pardubické jako první asi o délku před Stumptownem. Zdálo se, že vyrovnání historického rekordu osmkrát vítězného Josefa Váni bylo na dosah.
„Samozřejmě, nebudu kecat… Hlavou mi to proběhlo, když jsem skákal tu výběhovku. Ale že bych z toho měl špatné spaní, tak to vůbec ne…“ řekl Faltejsek.
Historie se v Pardubicích měnila, ale ne kvůli srovnání účtů dvou nejlepších žokejů v dějinách dostihu. Po dlouhých třiceti letech vyhrál legendární steeplechase zahraniční kůň. Poprvé od vítězství Charlieho Manna s koněm It´s A Snip v roce 1995. Ani Faltejskova pardubická expertíza a drobný náskok v cílové rovině nestačily na Stumptowna, bombarďáka, který vítězí i na prestižních závodištích v Cheltenhamu nebo Punchestownu. Na počest irského koně, žokeje i trenéra vlála na dráze irská vlajka. A prostor kolem stájí ovládaly euforické popěvky vítězného syndikátu ve žlutých a zelených barvách s třemi hvězdami.
„Jsem velmi šťastný, že jsem vyhrál. Nešlo to úplně podle plánu. Udělal jsem pár chyb. Ale zvládnul to a šel domů. Je to brilantní kůň. Je to skvělá trať, výborné publikum, skvělá atmosféra. Je to určitě jedno z mých největších vítězství kariéry. V Praze to dnes večer určitě oslavíme,“ smál se vítězný žokej Donoghue.
Kurnik, to by mohlo klapnout!
Z trojzubce favoritů jediný Stumptown vydržel s nadějemi až do finiše. Obhájce Sexy Lord se v závěru zranil a žokej Jaroslav Myška ho musel z dostihu stáhnout. Váňův Chelsmsford se s žokejem Janem Kratochvílem čelu nepřiblížil a doběhl desátý. Místo nich irského koně donutil jít na maximum High In The Sky, který podle sázkových předpokladů měl skončit někde v půlce pole. V jeho sedle však byl Jan Faltejsek.
„To je to nejdůležitější,“ usmál se trenér Dalibor Török.
Loni spolu tihle dva utvořili vítězný tým díky Godfreymu. Letos se Faltejsek chystal na šampiona z roku 2023 Sacamira, který se však zranil dva týdny před startem dostihu. Sedminásobný vítěz si sednul na High In The Sky a byl blízko vítězství. Ale nevyhrál.
„Tak to je. Když člověk skákal tu výběhovku, tak si už říkal: Kurnik, už by to mohlo klapnout! Pak přijel Stumptown, který mě předběhl. A, prostě, byli jsme druhý…“ líčil Faltejsek.
Dva koně z finiše o vítězství se dostali do problémů na Taxisu. „Měli jsme velké štěstí, že jsme to ustáli,“ líčil Donoghue.
High In The Sky měl na největší překážce kurzu potíže už loni, kdy zkomplikoval situaci právě Faltejskovi na Godfreym.
„On si moc dobře pamatoval, co se stalo loni. Já jsem na to byl nachystaný. Věděl jsem, že něco pro to musím udělat. Dostali jsme se na druhou stranu. A jelo se dál,“ líčil Faltejsek.
Outsider senzačně třetí
Na překážce číslo čtyři tentokrát skončili Klarc Kent se Stormmym. Anglický skok nepřekonal Dumon Roclay. Do dostihu se vůbec nedostal trojnásobný šampion Josef Bartoš, který se v předcházejícím Poplerově memoriálu zamotal do kolize na Velkém vodním příkopu a nepříjemně spadl pod kopyta koní. Místo do Velké jel do nemocnice, vyvázl se zlomenými žebry.
Jedním z příběhů ročníku bylo strádání žokeje Adama Čmiela, který šel během víkendu třikrát k zemi, ale s outsiderem Čáryjapem dokončil Velkou pardubickou jako třetí. Hlavní linkou jsou však irské barvy. Vítězná stáj sebrala domácím koním dva miliony z pětimilionové dotace. Na druhou stranu zařídila reklamu na ostrovech.
„To je dobrá prezentace. Z tohohle pohledu musíme brát, že to je pozitivní krok,“ uvedl Faltejsek. „Z našeho pohledu trenérů a jezdců je to trochu těžké, protože můžeme dostat přes držku, když přivezou takhle dobrého koně.“
Stumptownův triumf je argumentem proti vžitému názoru, že specifický kurz Velké pardubické vyžaduje české koně s českými žokeji, případně koně s pardubickými zkušenostmi.
„My se dopouštíme chyby šílenců. Děláme věci pořád stále a stále stejným způsobem a čekáme stejné výsledky,“ použil prezident Jockey clubu Jiří Charvát slavný Einsteinův citát. „My tady furt říkáme: Musí se to tady kůň naučit skákat, musí tady být několikrát, musí to být český žokej. Prostě nemusí. Tohle by mohl být impuls k otevřenějšímu chápání toho až velkého, přílišného konzervatismu.“