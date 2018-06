Dostál se kvůli MS vrací do čtyřkajaku, bude tam i Štěrba: Jelo nám to dobře!

Kajakář Josef Dostál se kvůli srpnovému mistrovství světa v Portugalsku vrací do elitního českého čtyřkajaku, se kterým získal dva olympijské bronzy. Informoval o tom na svém facebookovém profilu. Do lodě by měl znovu usednout i zkušený Jan Štěrba, který v úvodu této sezony na úkor Jakuba Zavřela ze sestavy vypadl. Dostál se Štěrbou nahradí Daniela Havla a Jakuba Špicara.

Na nedávném mistrovství Evropy čtyřkajak ve složení Špicar, Havel, Zavřel a Radek Šlouf na nově olympijské pětistovce nepostoupil do finále. "Právě na mistrovství Evropy za mnou přišel Kuba Zavřel a Radek Šlouf, jestli bych jim nepomohl k co nejlepšímu výsledku na mistrovství světa, protože jim dva kluci odřekli účast," uvedl Dostál, který na ME vyhrál pětistovku a skončil pátý na kilometru.

Špicar s Havlem startovali také mezi deblkajakáři na olympijském kilometru, ze kterého mají bronz z loňského MS, ale ani tam neuspěli. Mohl se na tom podepsat i náročný program, kdy měli po semifinále čtyřkajaků málo času na zotavení před semifinále deblkajaků.

Ve čtvrtek to čtyřkajak v nové sestavě poprvé zkusil. "A jelo to. A vážně dobře. Takže na mistrovství světa pojedeme. Chce to ještě hodně tréninku, ale dáme do toho všechno," popisoval Dostál.

Po olympijských hrách v Riu ze čtyřkajaku odešel, protože se chtěl zaměřit na individuální kariéru a vedle olympijského kilometru závodit i na neolympijské pětistovce. Loni v Račicích získal světové zlato na 500 metrů a bronz na dvojnásobné trati. Pětadvacetiletý Dostál ale před OH 2020 v Tokiu plánoval návrat do čtyřkajaku, aby s ním mohl bojovat o další olympijskou medaili. Nakonec se tak stalo už letos.