30 kg rozdíl a sen o Tokiu. Nejtěžší trénink? Rybaření, směje se Dostálův parťák | iSport.cz

Trojnásobný olympijský medailista Josef Dostál (26) jede na mistrovství světa rychlostních kanoistů do maďarského Szegedu nejen s obvyklými medailovými ambicemi na singlkajaku. S parťákem Radkem Šloufem (24) by rád vyjel kvalifikaci pro olympiádu do Tokia. Loď jim jede dobře i přesto, že je mezi nimi zhruba třicetikilový váhový rozdíl a že obr Dostál sedí vpředu na háčku. „Když jedeme pomalu, smějou se nám i děti. Když zrychlíme, chytne to takovej švuňk a zvedne se to. Na lodi jsme fakt dobře sjetí,“ směje se Dostál. Oba věří, že jsou sehraní dost na to, aby letenky do Tokia v Maďarsku urvali. Přestože Dostálovu záliba v rybaření je pro Šloufa spíš nádeničinou než odpočinkem.