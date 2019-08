Taekwondo, lyžování, teď kanoistika. Naolejovaný Tonžan chce znovu na olympiádu | iSport.cz

Pětatřicetiletý Taufatofua při svých olympijských účastech zaujal už během slavnostních zahájení, na nichž hrdě nesl vlajku Tongy do půl těla nahý a pouze s tradiční rohoží ta‘ovala kolem pasu. Teď se chce zapsat do historie jako první sportovec v moderní éře, jenž se zúčastní tří olympiád za sebou v různých odvětvích.

Snahu kvalifikovat se do Tokia zahájil ve středeční rozjížďce v kajaku na 200 metrů. V cíli byl beznadějně poslední, ale spokojený. "Sedím ještě stále v lodi, což byl jeden z mých cílů. Ten si teď můžu odškrtnout," řekl.

Začátek byl přitom dramatický. Taufatofua měl velké problémy vmanévrovat svou kanoi do startovního postavení, první pokus musel vzdát a obkroužit jedno kolo, zatímco soupeři trpělivě čekali. Když se Tonžan na druhý pokus přece jen blížil ke startu a silou vůle udržoval rovnováhu, rozhodčí závod zahájili.

Tough start for shirtless Tongan Pita Taufatofua in his quest to make a third straight #Olympics in third sport.pic.twitter.com/kcchxcoZtd