Chaloupka má ze slalomu evropský bronz, Satková těsně bez medaile

Čeští slalomáři na evropském šampionátu v Krakově, který je součástí multisportovních Evropských her v Polsku, vybojovali již pět medailí. Mistr světa z roku 2021 Chaloupka na konto celé výpravy přinesl 26. cenný kov.

„Je to cenný úspěch. Já jsem moc rád, že jsem ho přidal ke zlatu z Bratislavy, které bylo určitě nečekané. Nejen pro mě, ale myslím, že pro všechny. Možná to lidi vnímali, že to byla náhoda, a já jsem velmi tvrdě pracoval na tom, abych přidal další výsledek, který by přesvědčil lidi, že to náhoda nebyla. Věřím, že teď se mi to povedlo a mám z toho fakt velkou radost,“ řekl novinářům.

„Bramborový“ Prskavec mu stupně vítězů přál. „Tady mu to dlouhodobě jde. Zrovna v loňském roce jsme koukali na Světový pohár, co se tady jel, a byl pár setinek od medaile. Myslím si, že si to strašně zaslouží a opravdu byl dnes tak nějak koncentrovaný,“ řekl na adresu svého reprezentačního kolegy.

Sám byl nadšený z umístění v evropské špičce na kánoi, o kterém se mu před začátkem letošních bojů o reprezentační dres ani nesnilo. „Já jsem podal, bych řekl, úplné maximum, které jsem mohl. Možná mi to trochu neklouzlo na jedničce, dvojce a trojce, ale já jsem strašně spokojený. Fakt jsem jel výborně. Čtyřka na Evropě - kdyby mi to někdo řekl před půl rokem, tak se mu totálně vysměju a řeknu, že se úplně zbláznil,“ poznamenal nováček mezi kanoisty.

Večer ponese Prskavec českou vlajku při závěrečném ceremoniálu Evropských her. „Vlajku jsem nikdy nenesl. Jenom občas na našich zahájeních, ale to už je strašně dávno, u nás to většinou nosí ten nejmladší. Už si to ani nepamatuju. Těším se, uvidím, jak bude zakončení vypadat,“ poznamenal.

Třiadvacet setin dělilo od medaile Satkovou, která stejně jako oba Češi projela trať čistě a v závěrečné části ztratila. Titul vybojovali Brit Ryan Westley a Němka Elena Liliková. Odpoledne uzavřou ME závody v kayakcrossu.

Výsledky ME a EH ve vodním slalomu v Krakově:

C1:



Muži: 1. Westley (Brit.) 94,01 (0 trest. sekund), 2. Travé (Šp.) -1,15 (0), 3. Chaloupka -2,09 (0), 4. Prskavec -2,17 (0), ...v semifinále 13. Rohan (všichni ČR).

Ženy: 1. Liliková (Něm.) 109,67 (2), 2. Zwoliňská (Pol.) -0,62 (0), 3. Franklinová (Brit.) -3,96 (6), 4. G. Satková -4,19 (0), ...v semifinále 19. Fišerová, 20. Kneblová (všechny ČR).