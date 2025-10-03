Úspěch českých kajakářů na MS ve slalomu: Krejčí má stříbro, Prskavec uzmul bronz
Čeští kajakáři získali na mistrovství světa ve vodním slalomu dvě medaile. Jakub Krejčí byl dnes na šampionátu v australském Penrithu stříbrný, olympijský vítěz z Tokia 2021 Jiří Prskavec o sedm setin za ním bronzový. Předčil je jen Francouz Titouan Castryck. Vítěz celkového hodnocení Světového poháru zvítězil o 1,46 sekundy před Krejčím.
Třiadvacetiletý Krejčí prožívá životní šampionát. Po bronzu z časovky kayakcrossu získal dnes poprvé v kariéře i cenný kov v klasickém slalomu. V sobotu ho ještě čekají vyřazovací jízdy krosu. Úřadující mistr Evropy Prskavec skvěle uzavřel rozpačitou sezonu. Dvaatřicetiletý reprezentant získal šestou medaili na MS a první bronzovou.