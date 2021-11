Nýmandi, originály mladé generace? Čeští plavečtí borci jsou spolu ve finále

Byly to pro ně trochu nervy, než na obrazovce naskočila jména plavců do elitního závodu. „Seš finalista? Seš finalista!“ hlásil vysmátý Ondřej Gemov ke svému parťákovi Sebastianu Luňákovi. Ve čtvrtečním semifinále oba překonali dosavadní národní rekord Jana Šefla. Luňák byl časem 1:53,52 sekundy o 8 setin rychlejší. V pátek je oba čeká finále, pro Luňáka je první v dospělé kariéře, Gemov už si na šampionátu elitní závod zkusil na kraulařské čtyřstovce.

Jaké to je být spolu ve finále?

Luňák: „Jsem určitě rád, že se nám to podařilo.“

Gemov: „Já si to užívám. Když jsem se dostal na tu čtyřstovku, tak jsem si užíval, že jsem na bazénu jako plavec ve finálovem sessionu, a ne je jako divák. Což je nice… A plaveme vedle sebe.“

Luňák: „Jako vždycky.“

Gemov: „Klasicky.“

Sedí vám to?

Gemov: „My jsme na to trošku zvyklí z domácího prostředí. V Česku není nikdo, kdo by byl v rozplavbách rychlejší, ve finále plaveme spolu. Je to něco, co oba známe. Nic novýho…“

Řekněte něco o sobě…

Gemov: „Seba je hodně tichej, oproti mně. My jsme takoví…“

Luňák: „Pat a Mat…“

Gemov: „No, dejme tomu. Paní trenérka Škábová nám říká nýmandi, společně ještě s naším kolegou Ondřejem Smrčkem. Seba je nezdravě hodnej. Takovej hodňoučkej, viď… A teď můžeš říct, že jsem kretén!“

Nechcete mu to vrátit?

Luňák: „Gejda mě vždycky rozesměje. I když mám blbou náladu, přijdu ze školy, tak mě vždycky rozesměje, řekne nějakej fórek.“

Gemov: „Většinou mu řeknu nějakou urážku, on to jenom nechce říct. Muži si nadávají do sprostých slov mezi kamarády, jako si ženský dávají komplimenty mezi svými sokyněmi. Takhle to je.“

Neměli byste vy dva trénovat spolu?

Luňák: „Asi by nám to oběma prospělo. Ale je vidět, že každý má svoje metody, vyplácí se to.“

Ondřej trénuje ve skupině s Barborou Seemanovou či Janem Mickou u trenérky Petry Škábové, Sebastian nedávno přešel od Jaroslavy Passerové k Dominiku Vavrečkovi. Jak se vaše tréninky liší?

Gemov: „Já nevím, jak to teď má Seba, jelikož měl v tréninku dost velkou změnu. My s Péťou trénujeme pořád stejně.“

Luňák: „S Dominikem jsem začal trénovat v září, je to něco úplně jiného. Máme víc suché přípravy, plaveme tempa, která jsem nikdy neplaval. Je to totální změna.“