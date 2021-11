Česká prsa jedou, před finále rekord. Šance na osmičku je, věří Zábojník

Ondřej Gemov patří do stejné tréninkoví skupiny jako Barbora Seemanová • Instagram/Ondřej Gemov

Kristýna Horská na ME v Kazani • ČSPS / Martin Sidorják

Matěj Zábojník na prsařské stovce na ME v krátkém bazénu v Kazani • ČSPS/Martin Sidorják

PŘÍMO Z KAZANĚ | Znakařský styl zpopularizovala Simona Kubová, v kraulu září Barbora Seemanová. Na ME v Kazani je ale dnes velký prsařský den. Kristýna Horská se na dvoustovce chystá na své životní finále. A Matěj Zábojník na stejné trati už ráno zkosil další národní rekord.

České historické časy se na Matěje Zábojníka lepí pokaždé, kdy v Kazani skočí do závodní vody. Na stovce jeden překonal a další pak v semifinále vyrovnal, na dvoustovce se uvedl šestým nejlepším časem rozplaveb 2:05,38 minuty, čímž svoje necelé tři týdny staré české maximum z Plzeňských sprintů vylepšil o víc než osm desetin.

„Doufal jsem, že to bude takhle rychle, ale před startem jsem se necítil úplně optimálně. Říkal jsem si, že stovka vyšla, forma očividně je, tak do toho půjdu naplno. Nebyl to úplně lehký závod, ale s časem je spokojenost, paráda,“ hodnotil Zábojník.

Na stovce mu dva časy na hranici českého rekordu stačily na jedenácté místo, na své hlavní dvousetmetrové trati si večer věří na osmičlenné finále.

„Budu sebevědomý a řeknu, že si věřím, myslím, že reálná šance ohrozit tu osmičku je,“ líčí Zábojník. „Myslím, že odpoledne se budu cítit líp, trochu si odpočinu a budu víc probraný na večer. Myslím, že bude rezerva v té druhé stovce, hlavně v poslední padesátce. Ta teď byla taková pomalá, utahaná, nejela se mi úplně dobře.“

V Kazani se daří i teprve devatenáctiletému Vojtěchu Netrhovi. Už na stovce plaval rychleji původního národního rekordu, na dvoustovce si zlepšil osobní maximum výkonem 2:07,41 a také postoupil do semifinále. Prsařský tým teď má velkou sílu, doma musel kvůli covidu zůstat Filip Chrápavý.

„Jak je konkurence, tak to všechny burcuje plavat líp, trénovat. I v Česku dokáží být závody vyrovnané a vyhecované, což je určitě pozitivní,“ řekl Netrh.

V pátek ráno postoupili v Kazani do semifinále i další tři čeští plavci. Kristýna Horská šla dál na krátké polohovce na 200 metrů třetím nejlepším časem 2:09,74. Večer ji čeká náročný dvojboj. Nejdřív finále na 200 metrů prsa, kde má šanci bojovat o medaili, a za necelou půlhodinu pak semifinále polohovky.

„Jsem ráda, že prsa jsou před polohovkou, třeba tam budu bojovat o medaili,“ doufá Horská.

Simona Kubová postoupila na stovce znak čtvrtým nejlepším časem rozplaveb 57,55 sekundy. Jan Šefl si v závodě na 50 metrů motýlkem výkonem 23,02 o 13 setin vylepšil osobní rekord a taky šel dál. Jen Sebastian Luňák (23,81) zůstal v rozplavbách.