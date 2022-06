Plavecký stare down: Svaly i tanečky, bazén zčernal. Čejka tančil, co Horská?

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Show dorazila už i k bazénu. Konzervativní prostředí ospalých plováren v okázalé Duna Areně při světovém šampionátu v Budapešti nehledejte. Kolos mezinárodní federace FINA se odhodlal k blýskavé show, plné nadupané muziky, kterou sází D.J. Všichni závodníci pak museli natočit scénky do svého představení na obří obrazovku pro večerní program se semifinálovými a finálovými závody. Češi se do něj zatím nedostali.

To je celá Katinka. Podívá se do kamery jako boxer před útokem, dokonce do záběru výhružně nakročí. Ukáže svůj našvihaný biceps a provokativně se otočí zády, na nichž má místo nápisu Magyarország nápis s reklamou své společnosti Iron Sports.

Slavná maďarská plavkyně Katinka Hosszúová využila deset sekund pro svou prezentaci na obří obrazovce v Duna Areně naplno. Plavci, jejichž vlasy a tváře jsou ve vodě většinou skryty pod čepičkami a plaveckými brejličkami, teď mezinárodní federace FINA ukazuje fanouškům se vším všudy. Každý z nich na šampionátu v Budapešti musel absolvovat natáčení na tréninkovém bazénu.

„Když jsem to natáčel já, tak jsem říkal, že to je pěkná blbost,“ říká znakař Jan Čejka. „Ale když se na to koukám, musím říct, že je to zábavné. Je to takové ozvláštnění, myslím, že i divácky to musí být zajímavé.“

Na organizaci světového šampionátu je znát velká snaha udělat z plavání něco nad rámec rozbouřené modré vody mezi žlutými dráhami a změtí čísel na výsledkové tabuli. Mezinárodní federace FINA piluje svůj značkový produkt, jehož exkluzivita dostala v poslední době zabrat.

Pár velkých hvězd v čele s Australankami Emmou McKeonovou či Ariarne Titmusovou do Budapešti nepřijelo kvůli preferenci letních Her Commonwealthu v Birminghamu. Především tu ale je projekt zábavné ligy ISL, jejíž vznik se FINA pokusila blokovat, narazila ale na jednotný odpor největších světových hvězd.

„Oni to berou jako konkurenci. Na jednu stranu je konkurence fajn, na druhou stranu do nějakého měřítka. Že si budou dělat naschvály, je hloupost,“ říká reprezentantka Simona Kubová.

ISL už má za sebou tři sezony a obohatila sportovní svět originálním konceptem týmové soutěže, v níž se utkávají světová esa podle pravidel šitých pro televizní přenos. Jde o závody nabité akcí, emocemi, zvukovou i světelnou show.

„Teď i FINA má svého D.J. Kopíruje, co může. Je to celé černé, jako ISL. Není to modrá jako vždycky. Takže se opičí,“ hodnotí Kubová, která se ISL zúčastnila ve všech třech ročnících. „Obě ty soutěže mají jiný formát a směřují k něčemu jinému. V současné době je pro lidi v plavání důležitější být mistr světa než vítěz ISL.“

Česká plavkyně Kristýna Horská • Foto Pavel Mazáč/Sport

Duna Arena je pro změnu stylu ideálním prostředím. Moderní aréna je naplněná znalými plaveckými fanoušky, kteří na tribunách nosí blikající náramky, rozhýbávají mexické vlny, do uší dostávají dunivou muziku a na obří obrazovce se při večerním programu dívají kreace světových plavců.

Caeleb Dressel většinu času upřeně zírá do kamery, dívky mávají svými dlouhými vlasy, Simona Kubová drží mikinu, kterou pak odhodí.

„Já jsem se toho strašně bála, nemám ráda takovéhle tančení. Trapně jsem udělala, že plavu prsa, pak zamávám. Snad to uvidíme ve středu v odpoledním semifinále,“ doufá Horská.

To je právě ten zádrhel. Na šampionátu jsou tři čeští plavci a ani jeden z nich zatím do semifinálového programu nepostoupil. V nedělních rozplavbách byla nejblíže Kubová na 100 metrů znak, časem 1:01,19 ale skončila osmnáctá, šest setin pod čárou.

„No jo, no. Nedá se nic dělat…“ odfrkla si. „Cítila jsem se dobře, ale je to pomalé, nevím proč. Ten čas mě nemile překvapil, je tragickej.“

Česká plavkyně Simona Kubová • Foto Pavel Mazáč/Sport

Jan Čejka, kterého v přípravě přibrzdila nemoc, i Kristýna Horská, jež v Budapešti plave necelé dva měsíce po operaci srdce, závodili ve svých doprovodných disciplínách - Čejka na stovce znak (55,22), Horská na stovce prsa (1:09,39). Ve středu mají před sebou své hlavní trumfy, Čejka dvoustovku znakem, Horská dvě stě metrů prsa. Když postoupí, před večerním semifinále pak celý svět uvidí, co si pro fanoušky připravili.

„S holkama jsme si o tom povídali, smáli jsme se, kdo co dělal. Obdivuju ty, co se pustili do odvážnějších kousků,“ říká Čejka. „Co jsem udělal já? To si nechám až na semifinále.“

V týmu se ale nic neutají. „Čejky, ten tancoval, je na to dobrej. Necháme se překvapit,“ usmívá se Horská.

Češi v akci:

Simona Kubová (100 metrů znak) 1:10,19 - 18. v rozplavbě

Jan Čejka (100 metrů znak) 55,22 - 23. v rozplavbě

Kristýna Horská (100 metrů prsa) 1:09,39 - 28. v rozplavbě

Češi na startu:

Karolína Klusková (synchronizované plavání, volná sestava)