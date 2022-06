Nový plavecký zázrak? Americká dívka (16) s holou hlavou kvůli nemoci

Mrkla na tabuli a viděla tam čísla, které značily její osobní rekord. Leah Hayesové ve včerejším semifinále krátké polohovky na světovém šampionátu čas 2:09,82 minuty stačil na druhé místo hned za krajankou Alex Walshovou.

Když doplavala, nemusela pak z hlavy sundávat čepičku či dvě, jak to dělávají ostatní. Brejličky jí sedí přímo na holé hlavě, protože o všechny vlasy přišla už jako malá holčička. Zatímco na souši to může být handicap, ve vodě je to naopak. Plavci si přece vyholují celé tělo, aby měli ve vodě co nejmenší odpor.

„Ještě když jsem plavala já, tak si kluci hlavu holili běžně. Teď už se to moc nedělá,“ vzpomíná Petra Škábová, trenérka reprezentačních plavkyň Barbory Seemanové či Kristýny Horské.

„Já jsem ráda za svoji čepičku. Efekt je asi úplně stejný jako holá hlava. Já bych se ještě bála, že mi spadnou brejle,“ hodnotila Horská.

Leah Hayesová si ale vybírat nemůže. Všechno začalo, když jí bylo šest a maminka objevila na její hlavě malou lysinu. Doktoři tehdy odhalili příčinu, tzv. alopecii areata, imunitní poruchu, která způsobuje padání vlasů. První léčba zabrala, ale za několik měsíců byla Leah stejně úplně bez vlasů i obočí. Zkusila příčesek, pak začala nosit paruku. I tak si děti všimly, že je něco divně. Když jí bylo deset, už své tajemství nechtěla dále skrývat. Rozhodla se a doma oznámila: „Zítra ve škole to řeknu všem!“

A ve školní kafetérii to před sto lidmi taky udělala. Pak šla do koupelny a paruku definitivně odložila.

„Předtím jsme si povídaly, říkala jsem: ´Jsi připravená na to, jak to děti můžou vzít?´ Odvětila: Jsem unavená skrýváním, kdo opravdu jsem,“ líčila její tehdejší učitelka Shann Picconyová v reportáži Sports Illustrated. „Když se vrátila do třídy, děti ji objímaly a byly za ni moc rády. Už tehdy byla dospělá a sebevědomá.“

Neobvyklý a emotivně silný příběh zaujal věhlasný časopis Sports Illustrated tak, že Hayesovou v roce 2018, v jejích třinácti letech, vyhlásil sportovním dítětem roku a poctil jí sérií parádních fotek, z nichž jedna byla přímo na titulce.

Za tím oceněním ale zdaleka nestála jen dojemná story. Hayesová už byla v té době dávno špičkovou plavkyní s obrovským potenciálem. Ukázal se hned ve chvíli, kdy skočila poprvé d bazénu.

„Říkala jsem si: Wow! Ona má prostě na plavání přirozený talent,“ líčila její trenérka Nancy Hooperová pro Sports Illustrated.

Netrvalo dlouho a Hayesová vyhrála svůj první závod.

„Létala. Všichni se ptali: Kdo to je?“ vzpomínala Hooperová.

Výjimečná dívka si rychle vyhrávání v bazénu zamilovala. Svůj první národní rekord překonala v deseti a svým jménem často zpestřovala americké mládežnické tabulky, které jsou plné jmen dalších zázračných dětí: Katie Ledecké, Missy Franklinové nebo Simone Manuelové. Vloni už Hayesová vzbudila pozornost na olympijské kvalifikaci. V patnácti na ní ještě ale bylo brzo. Nominaci na šampionát do Budapešti si ale vybojovala. A teď poplave o medaili.