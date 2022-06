Talent Čejka hltá Phelpse, teď debut na „dlouhém“ MS: Plave se mi lehce

Ve své dráze bude sám, ale ve volných chvilkách si bude Jan Čejka v Budapešti pouštět do hlavy filozofii toho největšího šampiona v plaveckých dějinách. „Několik let čtu jeho No Limits, to je moje oblíbená knížka. Když potřebuju podpořit v tréninku, motivuje mě to. Najdu v tom nové věci, od kterých se odpíchnu,“ vysvětluje český talent.

Phelps, třiadvacetinásobný olympijský vítěz, k názvu vlastního životopisu přidal ještě dovětek: Vůle uspět. A to je přesně ta vlastnost vystihující i odhodlaného následovníka Čejku. Jestli, spolu s kraulerkou Barborou Seemanovou, někdo zosobňuje naděje českého plavání do dalších let, je to on.

Osudová Budapešť

Je výjimečný. Už jen tím, že se před třemi lety v budapešťské Duna Areně jako první český plavec v historii stal juniorským mistrem světa. Na znakařské padesátce tehdy šokoval italského favorita Thomase Ceccona, který si pak v Tokiu sáhl ve štafetách na dvě olympijské medaile.

Tehdy ovšem Čejka dostal i hořkou kapku. Na dvoustovce, jeho nejsilnější trati, kde mohl útočit na další zlato, se pod ním na startu prohnula odskoková lišta, ztrátu už nedohnal a vypadl v rozplavbě. Ještě další dva roky ho pak mrzela setinka ze zlatého času na juniorském ME v Kazani (1:57,51), která ho dělila od ostrého olympijského limitu.

JAN ČEJKA Narozen: 29. května 2001 (21 let)

Největší úspěchy: 18. na OH na 200 metrů znak, 30. na OH na 100 metrů znak (2021), 5. na MS v krátkém bazénu na 200 metrů znak, 12. na MS v krátkém bazénu na 50 a 100 metrů znak (2021), 9. na ME na 100 a 200 metrů, 17. na ME na 50 metrů znak (2021), juniorský mistr světa na 50 metrů znak, juniorský mistr Evropy na 200 metrů znak, 3. na MEJ na 100 metrů znak (2019)

Motto: Bolest je dočasná, sláva je věčná.

Potřebný výkon ale zaplaval vloni na jarním mistrovství Evropy, a zase v Budapešti. Je to prostě jeho osudové město.

Na olympiádě v Tokiu na dvoustovce jen šest setin scházelo k postupu do semifinále.

A pak ještě zazářil na prosincovém MS v krátkém bazénu v Abú Zabí, kde za jeden den na dvoustovce posunul národní rekord o víc než sekundu a čtvrt, dostal se do finále, kde doplaval na skvělém pátém místě. Teď je zpátky na velké scéně.

„Strašně moc se těším. Každá velká akce je pro mě samozřejmě velká zkušenost, skvělé zážitky, hlavně je to plnění mých snů a cílů,“ líčí Čejka. „Doufám, že se podaří předvést, co ve mně je, a udělat co nejlepší výsledek. Ještě tím, že je to v Budapešti, je to pro mě o to lepší. Na Budapešť mám nejlepší vzpomínky, povedlo se mi tam vyhrát juniorský svět, splnit limit na olympiádu. Je to můj nejoblíbenější bazén, vždycky se sem rád vracím.“

S mladickým elánem půjde bez obav do tří rozdílných znakařských světů. Střihne si sprinterskou padesátku, našlapanou stovku a dvoustovku, což už chce pořádnou výdrž.

„Nakonec jsme s trenérem nechali všechny znaky. Jsem za to rád, program šampionátu je poměrně dlouhý, budu mít co nejmíň volných dnů,“ pochvaluje si Čejka.„Budu mít víc startů, předvedu se ve více disciplínách. Nebudu tam jen zbytečně sedět a čekat na svůj start.“

Je v tom i další plán, který rýsuje Čejkův trenér Martin Kratochvíl. V plavání je to obráceně než v atletice, kde s věkem závodníci přecházejí na delší tratě. Ve vodě chce dvoustovka už vytrvalost, ale stále taky rychlost, dynamiku a sílu. Sprinterská trať tak pomáhá i v brutálním světě čtyř bazénů. A mladí na to mají energii.

„S trenérem se snažíme, abych co nejvíc zvládal padesátku i dvoustovku. Vždycky říká, že bez rychlosti z padesátky nemůžu pořádně zaplavat dvoustovku. Stovka je mezi tím, snažíme se to mít vyrovnané, abych se nesoustředil jen na jeden start,“ vysvětluje Čejka. „I pro plavce je tlak pak větší. Mám další dvě možnosti. Z tohohle pohledu je to pro mě lepší, nevím, jak se to děje, ale někdy je ta padesátka lepší, někdy ta dvoustovka. Uvidíme…“

Další trumf v rukávu? Má za sebou náročný půlrok, kdy tužil kondici v plné závodní sezoně. Na závěrečném soustředění v bulharském Kranjevu ještě na začátku drtil posilovnu, aby dohnal ztrátu po nemoci. Pak už ladil do rychlosti a ke konci čekalo to nejlepší, krokodýlí trénink. V něm sportovec nechá tělo, aby se nabilo energií pro závod.

„Hlavní bylo, abych byl do závodu odpočinutý a natěšený. Zdravotně jsem úplně v pořádku, doufám, že budu moct podat nejlepší výkon, co ve mně bude,“ říká Čejka. „Ve vodě se cítím dobře. Odpočívám, nabral jsem sílu. Po půl roce, kdy člověk nemá volno a je celou dobu v únavě, si odpočinu a můžu ve vodě plavat s lehkým záběrem, je to úplně jiný pocit. Mám z toho skvělou náladu, plave se mi lehce, krásně. Doufám, že se mi to povede prodat.“

Trojice vyvolených

Od tohohle chlapce můžete čekat neočekávané, to už kolikrát ukázal. V Budapešti bude mít ale pozornost automaticky, protože kombinace náročných limitů a sezony s dalším vrcholem při srpnovém ME v Římě pustila na mistrovství světa jen tři české bazénové plavce. Kromě Čejky poplavou už jen blonďaté blesky Simona Kubová a Kristýna Horská.

„Na akcích bývalo víc lidí, měli jsme větší partu. Na druhou stranu, s holkama se dobře známe, máme dobrý vztah. Těším se na ně, věřím, že atmosféra bude skvělá,“ hlásí Čejka. „Jak znám trenéry, kteří s námi jedou, určitě zvládnou udělat hluk za celou skupinu. Že by bylo na bazéně ticho, se nebojím. Česko bude slyšet nejvíc, stejně jako vždycky. Tím, že je to v Budapešti, přijede hodně českých fanoušků. To je výhoda Budapešti, moc se na to těším.“