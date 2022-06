Hudba z krytu v Charkově: české akvabely šokovaly, trénuje Ukrajinka

Se svou dvouletou dcerou se schovávala ve sklepeních protiletadlového krytu. A v uších měla pořád tu stejnou píseň.

„Доброго вечора, ми з України!“

Pro Ukrajince je to symbol války i vzdoru. Je to něco jako hymna, která statečný národ provází v boji proti ruským okupantům.

„Je to hudba, kterou jsme poslouchali v tom protiletadlovém úkrytu. Vždycky jsem poslouchala muziku. Cítila jsem se tak živější,“ vzpomíná Olexandra Jermakovová.

Bývalá ukrajinská akvabela právě v Charkově začínala svou trenérskou kariéru u malých dětí. Když ale vypukla válka, napsala do brněnského klubu Tesla, centra českého synchronizovaného plavání, a nabídla své služby.

„Psala, že je bývalá ukrajinská reprezentantka, jestli by tady nebyla možnost. Takže jsme se snažily ji sem dostat. Sehnaly jsme jí v Brně byt, kde je teď se svou dvouletou dcerou a maminkou svého manžela. Zatím jsou spokojené, jsme rády, že jsme to pro ni mohly udělat,“ doplňují se české akvabely Karolína Klusková a Aneta Mrázková.

Jermakovová přesídlila do Brna za pomoci pětinásobné olympioničky Soni Bernardové a reprezentační pár tak získal významnou posilu do svého trenérského týmu, v němž už dřív pracovala další Ukrajinka Marina Krikunová. Jermakovová se hned zapojila do práce. Ačkoli se blížilo mistrovství světa v Budapešti, navrhla nový program technické sestavy, náročnější a taky se speciální hudbou.

„Soňa řekla, že můžeme změnit program. A já na to, že mám dobrou muziku, kterou bychom mohly zkusit. Holky souhlasily. Pracovaly jsme na tom pět hodin a program byl hotový. Opravdu, za den to bylo hotové! A pak se ho taky rychle naučily, trvalo jim to snad dva, tři dny,“ pochvalovala si Jermakovová.

Po dvou měsících práce pak Kluskovou s Mrázkovou ukázaly, co se naučily, ve slavném otevřeném bazénu Tamáse Széchyho na Markétině ostrově.

„My jsme tu hudbu neznaly, ale když to začali hrát na bazéně, tak všechny Ukrajinky zpozorněly, je to pro ně asi srdcová záležitost,“ líčila Mrázková. „Saša říkala, že tu hudbu poslouchaly, když byly v bombovém úkrytu, a ta hudba jim dávala motivaci, že to bude všechno lepší. Takže i pro ni je to srdcová záležitost.“

Nová technická sestava obsahuje prvky typické pro ukrajinskou školu. A pro českou dvojici to byla šance dostat se do vyšší třídy.

„Je to opravdu těžký program. Když jsem ho ukázala mé mamince, psala mi, že to vypadá jako od Ukrajinek. To byla ta největší pochvala,“ říká Jermakovová. „Holky udělaly velký pokrok. Vědí, co po nich chci. Máme trošku jiné základy, musím je to naučit. Bude to chvíli trvat, ale ony jsou opravdu skvělé, chytré. Všichni trenéři a rozhodčí v Budapešti o tom programu mluvili. Protože je na jiné úrovni, než jsou u České republiky zvyklí.“

Posun je znát i na výsledcích. Mrázková s Kluskovou před třemi lety na posledním světovém šampionátu v korejském Kwangdžu startovaly jen v technických sestavách a skončily dvaatřicáté. Tentokrát se v technickém programu i volných sestavách vešly do top dvacítky. Loňská olympiáda v Tokiu jim na kvalifikačním závodě v Barceloně utekla, teď ale žijí novou šancí za dva roky v Paříži.

„Vloni jsem počítala, že se tam nedostaneme. Špička je kvalitní. Ale děláme všechno proto, aby to tentokrát vyšlo,“ říká Mrázková.

Je to mise i pro Jermakovovou, která v Česku našla nový domov poté, co do její země vtrhli Putinovi zabijáci.

„Situaci v mé zemi i v mém městě je pořád stejná. Každý den na nás padaly tisíce bomb, bylo to něco strašného. Náš dům hořel, zůstaly tam všechny naše věci, všechny mé medaile, byla jich celá zeď…“ říká Jermakovová. „Nejsem teď moc ve styku s rodiči, můj manžel je v Kyjevě. Chci zdůraznit, že moc děkuju České republice a všem, kdo mi tady pomáhají. Zařídili mi všechno, byt, práci, Karolína mi pomáhá s dokumenty, bere mě pořád autem na tréninky. Je to pro nás velká pomoc. A já zase dělám všechno, abych holkám pomohla se zlepšit.“

AKVABELY NA MS V BUDAPEŠTI

Jednotlivkyně

Karolína Klusková: 17. v technických sestavách, 18. ve volném sólu

Duet

Karolína Klusková, Aneta Mrázková: 18. v technickém programu, 19. ve volných sestavách