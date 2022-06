Malá holčička na MS, soupeřila i s Horskou: Je jí třináct, vypadá na deset

Na každé straně své dráhy měla Kristýna Horská soupeřku, s níž se rvala o postup do semifinále. Vlevo starou známou, třiatřicetiletou španělskou veteránku Jessiku Vall Monteraovou, vpravo ale o celé dvě dekády mladší korejskou senzaci. Korejce Sua Moon je teprve třináct! A vypadá… Rozhodně ještě o něco mladší.

„Říkaly jsme, že jí je snad deset, a že ji vidíme poprvé a naposled. To tak u těchto zemí je. Jednou vystřelí a pak nic,“ podotkla Horská.

Malé holčičky ve světě nadupaných profesionálních plavkyň? Občas se to může stát. Před sedmi lety na světovém šampionátu v Kazani vzbudila pozornost Alzain Tareqová z Bahrajnu, které bylo tehdy deset, a stala se nejmladší závodnicí v historii mistrovství světa. Startovala tehdy v závodech na 50 metrů kraulem a motýlkem, přestože nesplnila nominační kritéria, mezinárodní federace FINA totiž dává zemím bez splněného limitu volné karty.

Tareqová pak závodila ještě rok a pak se z plaveckých tabulek vytratila. FINA zvažovala, jestli nestanovit věkový limit, ale nakonec se nic nezměnilo.

Třináctiletá Korejka Moon je ale trošku jiný případ. Start na šampionátu v Budapešti si zajistila na korejských kvalifikačních závodech, na světovém šampionátu už startovala na prsařské stovce, kde vypadla v rozplavbách. Na dvoustovce sice s Horskou po boji prohrála o sedm setin sekundy, do semifinále se ale vešla taky.

Horská, která na mistrovství světa závodí dva měsíce po operaci srdce, se spíš než na mladou Korejku soustředila na Španělku Vallovou Monteraovou. V první stovce si hlídala dlouhé tempo, v druhé polovině závodu se pak se soupeřkami přetahovala o postup.

„Věděla jsem, že ta holka vedle mě (Vallová Monterová) to má podobně jak já. S tou totiž plavu vždycky a všude. Ona má sice osobák o tři vteřiny rychlejší, ale už to neplavala ani nepamatuju. Byla jsem i ráda, že tam byla vedle mě. Hnala mě, abych ji předplavala,“ líčila.

Horská zvládla minisouboj ve své rozplavbě dokonale. Časem 2:27,84 minuty skončila v rozplavbách čtrnáctá. Moon postoupila z patnáctého místa, Španělka ale zůstala těsně za postupovou šestnáctkou.

Horská v Budapešti pomalu získává jistou. Úvodní krátká polohovka se jí nepovedla, na prsařské stovce už ale byla fit a teď se poprvé v kariéře dostala do semifinále mistrovství světa na dlouhém bazénu.

„Měla jsem pomalý rozjezd. Obávala jsem se do toho jít rychleji, rezervy tam byly. Nevyšly mi obrátky, za to asi dostanu vynadáno, takže tam je určitě co zlepšovat,“ říká Horská. „Odpoledne se jich snad budu držet víc.“

Na svém prvním světovém šampionátu dospělých si zapsal semifinále i juniorský mistr světa Jan Čejka. Jeho národní rekord z loňského mistrovství Evropy 1:56,66 minuty stačil Američanu Shainu Casasovi na celkové vítězství v rozplavbách. Čejka, kterému v přípravě vzala síly nemoc, po pomalejší druhé stovce zaplaval čas 1:58,65 a našel se na klidném třináctém postupovém místě.

„Trošku toho tréninku tam chybí, v druhé stovce už jsem byl pomalejší, než jsem potřeboval. Na druhou stranu se mi to už jelo fakt dobře, oproti stovce jsem se cítil mnohem líp, s časem jsem spokojený,“ hodnotil Čejka. „Předpokládám, že večer to bude bolavé, s tím do toho jdu. Určitě se toho nebojím, zkusím se poprat o nějaký ještě lepší čas. Nevím, jak vysoko bude finále, ale rozhodně jim budu chtít co nejvíc zavařit, aby taky viděli, že tady nějaký Čejka je!“