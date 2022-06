Zděšení na MS. Trenérka zachránila akvabelu ze dna: Plavčíci nic nedělali

Americkou synchronizovanou plavkyni Anitu Alvarezovou museli na mistrovství světa v Budapešti zachraňovat z bazénu. Pětadvacetiletá akvabela se po dokončení svého vystoupení potopila a z vody ji vylovila až její trenérka za pomoci asistenta. Podle zpráv z týmu USA je dvojnásobná účastnice olympijských her v pořádku. Trenérka Andrea Fuentesová je za hrdinku, hlavně kvůli liknavosti plavčíků.

Alvarezová ztratila vědomí bezprostředně po předvedení svého finálového volného programu. Bezvládně klesla ke dnu bazénu, kde zůstala několik vteřin bez hnutí. Nejrychleji zareagovala její trenéra Andrea Fuentesová.

„Připadalo mi to jako celá hodina. Viděla jsem, že se něco děje. Křičela jsem na plavčíky, aby šli do vody, ale buď mě neslyšeli, nebo mi nerozuměli. Musela jsem do vody, protože plavčíci nic nedělali,“ líčila Fuentesová situaci serveru Marca.

„Nedýchala. Šla jsem do vody tak rychle, jak jsem mohla, jako by to bylo olympijské finále,“ popisovala záběry, které obletěly nejen plavecký svět.

Alvarezové se podobný incident nestal poprvé. Z bazénu ji tahali už vloni při olympijské kvalifikaci v Barceloně. „Náš sport se neliší od ostatních, i v bazénu překonáváme limity a občas je najdeme. Anita je v pořádku. Lékaři zkontrolovali všechny životní funkce a její srdeční frekvence, kyslík, hladina cukru, krevní tlak atd.… vše je v pořádku.“

Američanka mexického původu teď bude den odpočívat, pak se rozhodne, jestli nastoupí do finále týmů.

Volný program při absenci ruských favoritek, jež nesmějí na MS startovat kvůli válce na Ukrajině, vyhrála stejně jako technické sólo Japonka Jukiko Inuiová. Alvarezová byla sedmá. Česká reprezentantka Karolína Klusková obsadila v pondělí 18. místo a do finálové dvanáctky nepostoupila.