Evropská liga jde do finále. Čeští volejbalisté vyzvou Turecko, ženy pak Maďarsko

Ve středu se odehrály poslední zápasy základních skupin Evropské ligy mužů i žen. Final Four jsou naplánována na příští týden. Muži poměří síly v Karlových Varech ve dnech 13. – 14. června a v semifinále vyzvou Turecko. Ženy budou bojovat o vítězství v Budapešti 14. – 15. června a jejich soupeřem jsou Maďarky. Hraje se o hodně, finalisté budou mít zajištěný postup do kvalifikace o Světovou ligu.

Čeští reprezentační volejbalisté měli jako pořadatel postup do Final Four zajištěný. Ve skupině se Španělskem, Finskem a Portugalskem zvítězili pouze dvakrát, a tak skončili poslední. Hlavním cílem však bylo vyladit ideální sestavu.

„Kluci se během skupiny hledali, bylo to nahoru a dolu. Neřešili úplně jistě standartní situace, ale věřím, že se vše vyladí a formu si do Karlových Varů přivezou,“ dodává manažer reprezentace Miloslav Javůrek. Ve středu 13. května budou bojovat o postup do finále s Tureckem, ve druhém semifinále se proti sobě postaví Portugalci a Estonci.

To české reprezentantky se utkaly v základní skupině se Slovenkami, Španělkami a se silným Běloruskem. Skupinu vyhrály bez prohry a během šesti zápasů ztratily pouze tři sety. V Maďarsku, které hostí Final Four, narazí v semifinále na domácí hráčky. Druhou semifinálovou dvojicí je Finsko a Bulharsko.

„Holky odehrály dobré zápasy s dobrým příjmem a dařilo se také v útoku. Domácí Maďarsko bude těžký soupeř, ale věřím, že můžeme celý turnaj vyhrát,“ doplnil manažer reprezentace Miloslav Javůrek.