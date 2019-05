Plážové jedničky začaly prohrou. Spadly jsme na čumák, uznala Sluková | iSport.cz

Vstup do turnaje vám nevyšel, co se stalo?

Hermannová: „Kdybych vám to teďka hnedka mohla říct, tak bych byla na sebe asi naštvaná, protože jsem na to očividně nepřišla na hřišti. Dneska jsem neměla... asi takovou agresi, takový killer instinkt na zakončení balónů. Kdyby mi to v zápase šlo, mohly koncovky vypadat jinak. Netlačila jsem vůbec na bloku, blokem jsem nepřidala žádné body, ani jsem hráčky na druhé straně nepřenesla do pozice, kdybychom je mohly trochu lépe ubránit. Takže asi to byl klíč, ale zásadně chyběl asi ten killer instinkt.“

Nausch Sluková: „Chyběly nám tam nějaké ty body navíc, jak Barča říkala. Nějaké šance jsme měly, ale měly jsme jich strašně málo a neproměnily je. O tom ten sport je. Ve výsledku je to poměrně jednoduchá matematika. Ony hrály krásně, padalo jim to na druhou do rohů, zasloužily si to. Hrály líp, odvážněji. Z naší strany tam chyběla, jak Bára říkala, agrese, ty body navíc, které si normálně umíme vytvořit. Teď jsme je nevytvořily. A když jsme si je vytvořily, tak jsme je neproměnily.“

Jak do sebe agresivitu a zabijácký instinkt do druhého utkání dostat?

Hermannová: „Asi musím někde pořádně vybouchnout... Ne, probereme to v týmu, ono se to musí pořádně vykomunikovat, aby tam nezůstalo něco, co by mě mohlo nahlodat v dalším zápase. No nic. Odpočinout si a jít do toho s trošku větší energií.“

Sezonu jste rozjely výborně, už se vám na turnaji stalo, že jste hned první zápas prohrály?

Nausch Sluková: „V této sezoně ne, ale stalo se nám to. Mně už se stalo divných věcí... Začaly jsme turnaj skvěle a po skupinách prohrály. Začaly jsme strašně a turnaj vyhrály. Jedna prohra, naštěstí, v této fázi ještě nic neznamená, turnaj tím nekončí. Uvidíme. V tom je sport krásný, že všechny týmy umí hrát a rozhodne chvilička zaváhání. Pár minut neagrese, nepozornosti, neaktivity a hned se může zápas vyvíjet takhle. Spadly jsme na čumák, no. Budeme muset zabrat a uvidíme, co z toho ještě vykřešeme.“