Chceme, aby kluby nekupovaly zajíce v pytli, říká hráčský agent Herrmann

Vrcholový volejbal nikdy nehrál, přesto přinesla kratochvíle nad vysokou sítí do jeho života zásadní změnu. Vojtěch Herrmann je tvůrcem statistické aplikace SmartVolley, s jejíž pomocí postavili pražští Lvi tým v poměru cena/výkon. Výsledky se rychle dostavily. Klub se prodral do extraligové špičky i do semifinále Challenge Cupu. Potenciál programu tím prý nekončí, mladý matematik ho vnímá jako trumf nového podnikání. „Síla aplikace je v tom, že vidí volejbalisty komplexně, odhalí jejich silné i slabé stránky. Podle těchto informací si chceme vybírat hráče a nabízet je klubům,“ líčí Herrmann, jenž se v týdnu stal teprve druhým hráčským agentem s licencí od mezinárodní federace FIVB v Česku.

Co vy a volejbal?

K volejbalu jsem se dostal na Matfyzu, kde je tuším nejvíce družstev v Česku. Začal mě okamžitě bavit, přirozeně jsem dospěl k myšlence spojit své dvě vášně – matematiku a volejbal. Na základě toho jsme s podnikatelem Tomášem Janečkem v roce 2019 založili SmartVolley.



Aplikaci jste slavnostně představovali v lednu 2020. V jaké fázi je dnes?

Vývoj softwaru probíhá kontinuálně, ve verzi 1 je hotový a připravený k tomu, aby se nasadil ke klientům. Paralelně s tím připravujeme i nové moduly, které ho posunou na další level. Čekáme na vývoj trhu a na zpětnou reakci od potenciálních zákazníků.



Kde se vzala myšlenka na to, aby se z vás stal hráčský agent?

Hráčskou agenturu jsme chtěli s Honzou Blažkem založit už delší dobu. SmartVolley má řadu aplikací, pomáhá nám pochopit herní systém a kvalitu hráčů. To je něco, co je pro nás klíčové. Od firmy SmartVolley jsme získali povolení používat jméno a analýzy, jinak se jedná o separátní společnost.



Kdo je Jan Blažek?

Poznali jsme se díky volejbalu. Má za sebou slušnou hráčskou kariéru, dotáhl to do 1. ligy. On je hlavním investorem a partnerem agentury. Jde o člověka, který se postará o finance, s tím má bohaté zkušenosti z několika byznysů.



Co jste museli splnit, abyste získali licenci?

Tu mám jenom já, Honza nefiguruje jako agent. Abyste se jím mohl stát, musíte požádat mezinárodní volejbalovou federaci a složit testy. Ty se týkají agentské činnosti, sportovně volejbalových a antidopingových regulací. V neposlední řadě zaplatit poplatek ve výši 5 tisíc švýcarských franků (přibližně 150 tisíc korun).



Nemáte zkušenosti z vrcholového volejbalu. Nebojíte se, že vás to bude limitovat?

Věřím, že ne, na věc se dokážu podívat z jiného než čistě sportovního hlediska. Přicházím z byznysového prostředí, do sportu a agentské činnosti dokážu přinést něco, co většina lidí nemá.



Tím myslíte SmartVolley? V čem spatřujete jeho výjimečnost?

Standardně se hráči doporučují klubům se sestřihy nejlepších akcí, případně se základními statistikami. Ty jsou zkreslující, což jsme si díky SmartVolley ověřili. Síla aplikace je v tom, že vidí volejbalisty komplexně, odhalí jejich silné i slabé stránky. Podle těchto informací si chceme vybírat hráče a nabízet je klubům. Aby nekupovali zajíce v pytli. Aby dostali solidní matematickou analýzu, která jim řekne, v čem jim daný hráč pomůže a v čem ne.

Ještě v něčem byste měli být jiní?

Budujeme tým odborníků na všechny aspekty naší činnosti. Měli bychom nabízet komplexní služby. Volejbalistům chceme pomáhat s přechodem do nového působiště, dále zprostředkovat finanční a daňové poradenství přes externí firmu, protože v rámci evropského a českého práva to nemůžeme sami dělat. V neposlední řadě pak poskytovat poradenství v oblasti osobního a sportovního rozvoje.



Chcete se zaměřit spíše na domácí volejbalisty, nebo plánujete zastupovat i cizince?

Náš tým je složený z lidí, kteří mají více kontaktů v zahraničí. Tím nechci říct, že bychom necílili na české hráče, pro ně chceme být stejně dobrým partnerem jako pro cizince.



Jaké jsou vaše cíle?

Nestanovili jsme si konkrétní čísla ani ve smyslu počtu volejbalistů, které budeme zastupovat, ani co se týče financí. Počkáme, jak se nám bude dařit v prvních měsících a letech. Chceme si především plnit svoje vize, jít cestou poskytování vysoké kvality klubům i hráčům.