Karlovarsko vyhlíží svátek s Tours. Zázraky se dějí, burcuje kapitán Pfeffer

Minimálně ještě jeden sváteční zápas sezony na evropské scéně čeká volejbalisty Karlovarska. Český mistr ve čtvrtek od 17 hodin (ČT 3) hostí v odvetě čtvrtfinále CEV Cupu francouzský velkoklub Tours. Minulý týden svěřenci trenéra Jiřího Nováka prohráli 0:3, ale sety dovedli do koncovky. „Dokázali jsme si, že s nimi můžeme hrát vyrovnanou partii. Že nejsou od nás nějak daleko,“ líčil kapitán českého celku Daniel Pfeffer. Aby jeho tým mohl zabojovat o postup ve zlatém setu, musí zápas vyhrát 3:0 nebo 3:1 a následně zvládnout dodatkovou sadu. Postupující tým se o finále utká s polským Belchatówem.

Tours je osminásobným mistrem Francie, v roce 2017 Pohár CEV vyhrálo. Jaká jsou vaše očekávání před domácí odvetou?

„Těšíme se moc. V CEV Cupu jsme vyrovnali klubové maximum, kdy jsme před šesti lety byli taky ve čtvrtfinále – shodou okolností taky zrovna s Tours. Výsledek z venku jsme si nepřivezli ideální, ale zázraky se dějí. Jsme namotivovaní dost a jdeme to zkusit!“

Byl první zápas ve Francii minulý týden velkým zážitkem?

„Tours je dlouhodobě lídrem francouzské ligy a jejich zázemí tomu odpovídá. Hala je vyloženě volejbalová, mají tam stálé fanoušky. Nejedná se o diváky, ale o fanoušky, kteří jsou zapojení celý zápas. Vyhrává tam dechová kapela. Byl to svátek volejbalu a inspirace, jak by to někdy snad mohlo vypadat i u nás.“

Čím byl soupeř nejvíc nebezpečný?

„V první řadě jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát vyrovnanou partii, že nejsou od nás nějak daleko. Ale je znát, že v jejich kádru jsou hráči vysokých kvalit a tomu odpovídá i rozpočet. Přehrávají nás zkušenostmi a meziherními činnostmi, které mají naprosto zvládnuté a nechybují v nich ve vyhrocených okamžicích nebo delších výměnách. Kvalita a nechybovost na jejich straně je neskutečná. My musíme zahrát stejně, ne-li lépe a tím se jim vyrovnat.“

Může hrát zásadní roli výhoda domácího prostředí?

„To vždycky dělá hodně. Pro ně to bude úplně nová hala, jsou zvyklí na něco jiného. Doufáme, že se trefíme do servisu, trošku je odtáhneme od sítě. Následně budeme dobře bránit a povede to k úspěchu.“

Na startu sezony jste bojovali o Ligu mistrů. Následně jste v CEV Cupu vyřadili Galatasaray Istanbul a nyní bojujete s Tours. Jak hodnotíte ročník na evropské scéně?

„Samozřejmě jsme hodně chtěli hrát Ligu mistrů, o kterou jsme bojovali a byli jsme opravdu blízko (Karlovarsko vypadlo v závěrečném předkole s Benficou Lisabon). Z Portugalska jsme si přivezli dobrý výsledek, doma jsme ale zápas prostě nezvládli hlavou ani výkonem. Není se za co schovávat, bylo to blízko, což jsme cítili a neustáli jsme tíhu okamžiku. Zklamání bylo, ale nemohlo trvat dlouho, protože CEV Cup začínal záhy. Pro nás se jedná taky o hodně kvalitní soutěž, už podle názvů týmů. Když nám nevyšla Liga mistrů, chtěli jsme bojovat v dalším poháru a dostat se co nejdál. Myslím, že jsme si ji tím trochu nahradili. Hráli jsme ještě daleko víc zápasů než bychom hráli v základní skupině.“

Takže máte na čtvrtek další dárek pro fanoušky v podobě domácího souboje s Tours?

„Ano, děláme to hlavně pro fanoušky, protože určitý počet na nás pořád chodí. V porovnání české extraligy jsou jedni z nejlepších. Podpora je obrovská a tohle i pro ně, že mohou vidět dalšího velkého soupeře. Je to třešnička na dortu.“