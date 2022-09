Perušič a Schweiner se představí v Havířově. Zahrají si letos naposledy v Česku

Letní pohár města Havířova je součástí tour asociace beachvolejbalu, která je pod záštitou hlavního partnera skupiny ČEZ. A o víkendu se zakončí velmi atraktivně. Vždyť Perušič a Schweiner nastoupí po evropském šampionátu, ve kterém vybojovali skvělé stříbrné medaile. „Bude to náš poslední letošní turnaj hraný v Česku, což je nám trochu líto. Chtěli jsme se totiž ještě představit ještě na několika akcích, třeba v Praze nebo v Jihlavě. Ale nevyšlo to. Buď jsme měli zdravotní problémy nebo svatební povinnosti. Těšíme se ale na havířovské diváky,“ dodal Perurič, který se svým parťákem vyhrál letos turnaj v Chodově u Karlových Varů.

Pro nejlepší český beachvolejbalový pár to bude zároveň příprava na další program. Čeká je totiž turnaj kategorie Elit v Paříži, a to na přelomu září a října. „To by mohla být možná poslední letošní akce naše. Uvidíme se ale ještě podle našeho zdravotního stavu nebo výsledku v Paříži,“ prohlásil Schweiner.

V Havířově se představí také ženy, nejvyšší nasazený párem je Andrea Lorenzová s Valentýnou Hynkovou, celkem dorazí patnáct dvojic a mužských šestnáct párů. Hlavní soutěž začne v sobotu od 8:30, finálové duely jsou na programu v neděli od 13:45.