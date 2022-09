Obměněné týmy Jihostroje a Karlovarska se utkají o Superpohár ve Svitavách

Superpohár je specifická trofej, kde se potkává úřadující vítěz Českého poháru a úřadující mistr ČR. Specifika této trofeje je v tom, že většinou se na palubovce potkají jiní hráči, než kteří uhráli výše zmiňované úspěchy. V letošním roce to platí dvojnásob, protože oba soupeři vyměnili klíčové hráče a těžko se v tomto zápase něco predikuje.

Oba týmy prošly dost výraznou hráčkou změnou. V Jihostroji ukončil aktivní kariéru dlouholetý kapitán Radek Mach, tým opustil univerzál Schouten a nahrávač De Amo. Ještě výraznější změny proběhly v Karlovarsku. Tým opustily dvě mladé hvězdy - smečař Lukáš Vašina a Patrik Indra. Taky zkušenost Karlovarským odešla, a to s blokařem Wilsonem. A právě zápas o Superpohár ukáže, jak oba favorité na medailové umístění v letošním ročníku UNIQA dokázali své kádry vhodně doplnit.

„Tým mám už pohromadě, ale změn bylo dost, jak u nás, tak u Jihostroje, takže úplně nevím, co od toho zápasu očekávat. Nějaké informace jsme o Jihostroji posbírali, ale stejně se ukáže na hřišti. Nicméně je to zápas o první letošní trofej, takže do toho jdeme naplno. Jsem rád, že se Superpohár hraje na neutrální půdě, je to jenom jeden zápas a nebude nikdo zvýhodněn,“ říká před svitavským zápasem trenér Karlovarska Jiří Novák.

„Co od toho zápasu očekávám? Abych řekl pravdu, úplně nevím. Oba týmy jsou hodně jiné. Nám dorazil nahrávač teprve před týdnem, takže moc času není. Myslím, že to bude více o bojovnosti než o taktice. Nám sice odešli mladí hráči, ale taky měli už něco nahráno. U Jihostroje odešli zase starší zkušení. Fakt to bude zajímavé, ale těším se, že se už začne naostro,“ zamýšlí se nad pondělním utkáním libero a kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer.

„Tým máme pohromadě, ale není tajemstvím, že libero Kryštof je po operaci. Je to první ostrý zápas po přípravě a týmy hodně vyměnily hráče. Taktika na jednotlivé hráče bude možná vznikat až během zápasu. Nicméně jde o Superpohár, první letošní trofej a v žádném případě to nebereme na lehkou váhu,“ říká trenér Jihočechů René Dvořák.

Zápas začíná v pondělí 19. září v 19:45 a pokud nemůžete dorazit do svitavské haly Na střelnici, můžete ho sledovat v přímém přenosu na ČTsport.