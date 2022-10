Perušič a Schweiner mají po svatbách: Nedošlo ke zraněním, vše na jedničku

Nedávno jste zažili jedinečnou událost, oba jste vstoupili do svazku manželského. Jaké byly první dny po svatbě?

Ondřej Perušič: „Obě svatby se povedly opravdu hodně. Jsme rádi, že nám to vyšlo včetně počasí i samotné zábavy. První dny po svatbě byly až podezřele stejné jako ty před svatbou. (usmívá se) Myslím, že se moc nic nezměnilo. Tím, že jsme s našimi manželkami už opravdu dlouho, to byla spíš taková symbolická událost. Ale samozřejmě krásná.“

Ani pro vás, Davide, žádná zásadní změna nenastala?

David Schweiner: „Největší změna nastane v občance mé manželky. (usmívá se) Ale hrozně moc jsme si to užili a myslím, že můžu mluvit i za Ondru. Jak jsme si to naplánovali, tak to vyšlo. Nedošlo k žádným zraněním. (směje se) Špatné počasí nebylo, až vlastně na Ondrově svatbě, když už jsme byli zalezlí v restauraci, začalo pršet. Všechno bylo na jedničku. Ani naše rozvedené rodiny se nepopraly, takže jsme spokojení.“ (znovu se směje).

Vzhledem k turnajovému kalendáři muselo být obtížné najít vhodné termíny. Jak dlouho jste svatby plánovali?

Ondřej Perušič: „První obrysy jsme začali plánovat půl až tři čtvrtě roku předem. To byly ty nejdůležitější věci, jako místo a oddávající. Hodně nám ale pomohly obě dvě rodiny. Usnadnily nám spoustu věcí, které jsme nemohli zařizovat, protože jsme velkou část roku pryč. I tak to vykazovalo určitě znaky mojí organizace, protože spoustu věcí asi nebylo dotažených do detailu. (směje se) Ale to nám nevadilo. My jsme od začátku chtěli svatbu, která bude jednodušší programem a velké množství času bude věnováno volné zábavě. To se naštěstí organizuje mnohem snáz.“

Kolik dnů obě slavnostní akce dělily?

David Schweiner: „Bylo to v rámci jednoho týdne, dva po sobě jdoucí pátky. Data jsme přizpůsobili volnosti na jednotlivých místech, ale pak taky mezinárodnímu kalendáři. Tam toho prostoru nebylo tolik a ani jeden jsme nechtěli, aby to skončilo tak, že přijedeme den před svatbou a odjedeme den po svatbě. Chtěli jsme si to užít se vším všudy, aby to bylo v klidu. A tak to dopadlo. Hodně svateb se přesunovalo z roku 2020, kdy byla pandemie, ale s troškou štěstí jsme našli oba termíny a místa tam, kde jsme chtěli. Nemuseli jsme to přesouvat jinam.“

Už jedna svatba je náročná na dodržení životosprávy, a co teprve dvě. Jak jste se s tím popasovali?

Ondřej Perušič: „Na svatbu byli samozřejmě pozváni naši trenéři, takže vše probíhalo pod dohledem. Samozřejmě ten dohled nebyl tak přísný jako obvykle. Vypořádali jsme se s tím dobře i díky tomu, že tam byla týdenní doba na zotavení. K porušení životosprávy došlo, ale svatby byly v době, kdy nás nečekaly důležité mezinárodní turnaje.“

Svatební cesta vás čeká teď po sezoně?

David Schweiner: „Jelikož tady máme na podzim nějaké povinnosti jak my, tak manželky, vypadá to spíš na několikadenní výjezdy do zahraničí. Buď autem, nebo někam poletíme. Každopádně po Paříži (český tým na posledním turnaji sezony nepostoupil ze skupiny) už chceme odpočívat před olympijskou kvalifikací, která bude důležitá a klíčová.“

Ondřej Perušič: „Naše sezona je většinou tak nevyzpytatelná, že je těžké předpovídat, kdy ji vlastně skončíme a jak dlouho potom budeme moci někam vycestovat. Cokoliv jako delší dovolená se hrozně těžko plánuje. Proto asi zvolíme kratší, třeba týdenní. Nebo pár výpadů různě po Evropě.“

Jak hodnotíte sezonu ozdobenou stříbrnými medailemi z mistrovství Evropy?

David Schweiner: „Byla doslova stříbrná. Stejně jako celá naše kariéra. Když se budeme bavit o té úspěšnější složce, je spíš stříbrná než jakákoliv jiná – máme jeden bronz a dvě zlata. Ale i když je stříbrná, jsem na nás nesmírně pyšný. I když to tak nevypadá, tuhle sezonu jsme se potýkali s hodně zraněními. Ondra měl před Hamburkem a mistrovstvím Evropy v Mnichově covid, takže nebylo jednoduché se vrátit zpátky. O to víc jsem na nás, celý tým a všechny kolem hrdý. Je to výsledek nás všech.“

Máte už jasné představy o startu nové sezony?

Ondřej Perušič: „Obdoba Turnaje mistrů, finálový podnik letošního roku, proběhne až na konci ledna v katarském Dauhá. Na začátku února tam bude první podnik kategorie Elite, který se bude počítat do olympijské kvalifikace. Proto vynecháme další podzimní turnaje a radši si odpočineme. Naplánujeme kvalitní přípravu, abychom byli ready už na přelomu ledna a února. Od poloviny listopadu začneme někde v teple přípravu na novou sezonu.“