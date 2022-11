Karlovarsko jde na hvězdy LM. Nebudeme vyjukánci, věří Hudeček

Potřetí v historii vstupuje Karlovarsko do nejprestižnější klubové soutěže a narazí na opravdovou elitu. Český tým ve středu vyzve Kedzierzyn-Kožle (20.30, ČT sport), úřadující dvojnásobné šampiony Ligy mistrů. Následovat bude domácí souboj s Trentinem, posledními finalisty. „Víme, že přijde plný dům. Bude to mít nezapomenutelnou atmosféru,“ těší se bývalý reprezentant a současný manažer klubu Ondřej Hudeček. Západočeský celek dosud čeká v Champions League na první vítězství (má jen kontumační výhru proti Friedrichshafenu), pomoci k tomu má i ryze domácí prostředí Haly míčových sportů.

Jaká je nálada před vstupem do Ligy mistrů?

„Kluci se těší, atmosféra začíná být malinko nervózní… Přesněji řečeno – všichni už chtějí, aby to vypuklo. Skupina není jednoduchá. Na úvod nás čeká nejtěžší možný soupeř, dvojnásobní vítězové Ligy mistrů. Všichni si uvědomují, že to nebude nic jednoduchého, ale zároveň se moc těší na konfrontaci s velkokluby.“

Začínáte na půdě Kedzierzyn-Kožle, následovat bude domácí volejbalový svátek s Trentinem. Je výhodou, že s oběma hvězdnými soky už máte v Champions League dřívější zkušenosti?

„Týmy se za tu dobu hodně obměnily. Z našeho kádru zažil minulé konfrontace jen kapitán Daniel Pfeffer. V týmech soupeřů jsou kluci, kteří proti nám hráli, ale nejsem si jistý, jestli jim zápasy s námi utkvěly v hlavě. (usmívá se) Bude to třetí účast našeho klubu v základní části, takže bychom už nemuseli být takoví vyjukánci. Mohli bychom se víc koncentrovat na sport, což by se mohlo projevit v konečném výsledku. Ale pokud to dvěma nejsilnějším týmům sedne, bude to velmi složité.“

Co čekáte od zbývajícího soka v základní skupině, belgického Menenu?

„Momentálně se jim vůbec nedaří v lize, což pro nás může být výhoda a znamení, že se jim možná nepovedlo dobře poskládat mančaft. Ale může to být taky nevýhoda ve smyslu, že družstvo bude chtít nastartovat pozitivní vlnu v Lize mistrů, kde nebude mít co ztratit, a bude hrát trochu bez zábran. Je to obrovsky těžká otázka. Nebude to ani s tímto soupeřem jednoduché, ale my jsme si vytyčili cíl, že bychom tohoto soupeře minimálně doma chtěli porazit – trochu si na sebe vytvořit tlak a uspět v tomto utkání. Půjdeme do toho s tlakem a doufat, že naši kvalitu kádru a zkušenosti přetavíme v úspěch.“

Před třemi lety jste museli hrát zápasy Champions League v hokejové areně, pak kvůli covidu na půdě soupeřů. Vnímáte pozitivně, že budete nyní konečně nastupovat ve své domovské hale?

„Sama Evropská volejbalová konfederace usoudila, že náročnost podmínek, co se týká divácké kapacity, byla veliká a někdy i kontraproduktivní. Udělala malý ústupek a my jsme toho mohli využít a zůstat v naší domácí hale. Osobně doufám, že to pro nás bude mít jen pozitiva, protože tady trénujeme každý den. Odehráli jsme tady všechna důležitá utkání. Víme, že na nás přijde plný dům, bude to mít nezapomenutelnou atmosféru. Věřím, že kluci z toho budou moct během zápasu těžit a nechat na hřišti maximum. Ať už zaskočit silné soupeře, nebo dosáhnout úspěchu proti Belgičanům. Nemusíme taky řešit složité stěhování a pokrývku podlahy na ledovou plochu. I pro nás je to ušetření sil, které pak všichni vrhneme do utkání v naší hale.“

Kedzierzyn-Kožle ani Trentino nejsou příliš vzdálení soupeři. Je to příjemné z pohledu cestování?

„Tím, že z Ligy mistrů byly vyloučeny ruské týmy, se všem malinko ulevilo. Protože když jste dostali kluby na východě, byly to cestovatelské martyria. V tomhle je to pro nás výhodnější a jednodušší, nějaký náklad se taky ušetří. Do Polska a do Trenta pojedeme autobusem standardně den dopředu. Do Belgie poletíme. Je dobré, že nebudeme moc unavení.“

Při třetím startu si tedy můžete vychutnat Ligu mistrů v plné parádě?

„Dá se říct, že my jsme před tím hráli pokaždé venku. Protože když jsme se přestěhovali vedle do hokejové haly, měli jsme stejný počet tréninků jako soupeř – to znamená jen dva tréninky před utkáním. Kdežto ve své hale znají kluci každou píď, mají to tady zažité. Věřím, že to může být naše výhoda. Samozřejmě když se pak přesuneme k soupeřům, kteří mají velké arény, tam můžou kluci chvilku plavat, ale pořád v tom vidím jasné pozitivum v náš prospěch.“

Máte jistotu, že vás požene vyprodaná hala ve všech třech zápasech?

„Na Trentino bylo vyprodáno velice rychle. Proto jsme spustili akci, kdy jsme dali židle okolo hřiště a doprodáváme posledních sto lístků. Je to zvučný soupeř v sestavě s českým hráčem Donovanem Džavoronokem, takže to lidi zajímá. Na Menen zatím nemáme vyprodáno, ale věřím, že lidi si cestu do haly najdou, protože budeme potřebovat jejich podporu, abychom dosáhli kýženého prvního úspěchu. V lednu na Kožle, dvojnásobného vítěze Ligy mistrů, to fanoušky taky určitě přitáhne.“

Zmiňoval jste cíl porazit Menen. Nejsou ambice přece jen o něco vyšší?

„Skupina se bude nějakým stylem vyvíjet. Program je náročný a může se podařit, že sem přijede soupeř, který nemá o co hrát a bude trochu šetřit síly. Ale na to nejde sázet. Náš cíl je jednoznačný – proti Belgičanům se pokusit urvat výhry, a pak doma proti těžkým soupeřům co nejvíc překvapit, zaskočit a odnést si nějakou výhru nebo dobrý výsledek. Už se to tady povedlo Budějovicím, dostat tyto týmy do tiebreaku.“

A vy jste v předloňské sezoně proti Trentinu pokaždé zvládli uhrát jeden set…

„Ano, dva roky zpět jsme hráli skupinu v Trentu a poznali jsme, že ten cíl taky není tak úplně daleko. Budeme se snažit i proti těmto silným týmům doma překvapit a udělat z toho hezký výsledek.“