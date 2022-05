Šťastné eso a titul. Karlovarsko obhájilo, rozhodl pátý set pátého finále

Zvládli zlatou obhajobu a vybojovali titul s mimořádnou hodnotou. V nejdramatičtější a taky nejbláznivější finálové sérii volejbalové extraligy triumfovali hráči Karlovarska. Hrdinou se stal univerzál Patrik Indra, který šťastným esem a proměněným mečbolem srazil na kolena pražské Lvy. „Znamená to pro mě strašně moc, byl to tady asi můj poslední bod,“ loučil se s týmem reprezentant. Před ochodem do zahraničí pomohl k infarktové výhře 3:2 a taky třetí trofeji v klubové historii.