Musíme dohnat ženy, velí Novák. Cíl je MS. Do týmu chce zabudovat mladé

Někdejší úspěšný smečař a vítěz Ligy mistrů Jiří Novák převzal české volejbalisty v dubnu 2020 a loni na mistrovství Evropy je dovedl k osmému místu. Reprezentanti pod jeho vedením porazili ve skupině Slovince a v osmifinále olympijské vítěze Francouze. „Potřebujeme si dál budovat renomé. Musíme dohnat ženy, které jsou na tom teď výsledkově trochu líp,“ usmívá se úspěšný kouč. Se svazem prodloužil smlouvu do roku 2025.

Mužská reprezentace má účast na příštím mistrovství Evropy jistou. Je hlavním dlouhodobým cílem postoupit na světový šampionát?

„Přesně tak, protože jsme na mistrovství světa už dlouho nehráli (na účast mezi elitou Češi čekají od roku 2010). V tom období jsou ale dvě mistrovství Evropy a na každém bychom chtěli pobláznit české publikum, jako se nám to povedlo v Ostravě. Vše se hodnotí výsledkově, takže základní cíl bude postup ze skupiny.“

Jaký má mužský volejbal po posledním šampionátu potenciál?

„Relativně úspěšným výsledkem se vyhýbáme kvalifikaci, letos tak program není tolik nabitý. Uvědomuji si ale, že máme v týmu několik hráčů věkově na hraně. Plán dotáhnout tým na mistrovství světa 2026 se musí vnímat z dlouhodobého hlediska. Potřebuji do týmu zakomponovat některé mladé hráče. Postupně po jednom, po dvou by se tam měli objevovat kluci z generace, která vyhrála mistrovství Evropy kadetů 2017 a byla stříbrná na ME juniorů o rok později. Nedostanou nic zadarmo, musejí si to sami odehrát na seniorské scéně. Ale budu se snažit je co nejlépe zabudovat.“

Do týmu jste už zařadil blokaře Josefa Poláka nebo smečaře Lukáše Vašinu. Bude další obměna kádru razantní?

„Nechci moc velkou obměnu, protože mi výsledkově záleží i na Zlaté Evropské lize, která teď bude prioritou. Taky víme, že ženy se kvalifikovaly na mistrovství světa v rámci koeficientu, který je pro nás tím pádem důležitý. Zatím neznáme přesná pravidla, jak bude koeficient zasahovat do kvalifikací, ale výsledky jsou pro mě zkrátka podstatné. Když se zapracovává mladý hráč, je důležité, aby to bylo do dospělého kolektivu. Když je obměna moc velká a najednou to mladí kluci mají vzít sami na sebe, není to přesně věc, kterou by potřebovali. Chtěl bych, aby kostra zůstala tak silná, aby se o ni mladí kluci mohli opřít.“

Bude zásadním úkolem udržet v týmu vítězného ducha?

„Určitě, další Evropa bude tak rychle před námi, že chci, abychom pokračovali v započaté práci. Kluci se s tím výborně sžili. I když to nebylo vždy úplně jednoduché, doufám, že výsledky jim dodaly novou chuť do práce. Potřebujeme si dál budovat renomé. Musíme dohnat ženy, které jsou na tom teď výsledkově trochu líp.“ (usmívá se)

Jak hodnotíte extrémně nabitou první část sezony Karlovarska? Bojovali jste o Ligu mistrů, nakonec jste došli do čtvrtfinále CEV Cupu.

„První zápasy kvalifikace o Ligu mistrů jsme zvládli setrvačností, bylo to asi dva dny po skončení mistrovství Evropy. Kluci, kteří přišli z národních týmů do klubu, jeli z toho, co předváděli na šampionátu. I když nám chyběl kousíček k Lize mistrů, tak to zkrátka nevyšlo. V Poháru CEV jsme předvedli slušnou jízdu…“

Vyřadit například Galatasaray Istanbul je skvělý výsledek. Porazit ve čtvrtfinále francouzské Tours už bylo mimo vaše možnosti?

„Vnímám to tak, že před pěti lety jsme na ně narazili taky a vidím progres klubu. Tehdy jsme neměli vůbec žádnou šanci. Teď jsme odehráli dva super vyrovnané zápasy, i když jsme v nich tahali za kratší konec. Myslím si ale, že je to jen tím, že nám každý týden chybí maximální konfrontace na vyšším levelu. Aby si kluci na tenhle volejbal zvykli a naučili se ho hrát.“

Pak ovšem přišla prohra ve finále domácího poháru s Českými Budějovicemi…

„V Českém poháru nám to zase o kousíček nevyšlo, i když ten zápas byl skvělý – jak pro diváky, tak pro mě, i když jsem byl na straně poražených. Pokud budou hrát kluci každý týden takový zápas, tak je to skvělé pro všechny. Teď už nám zbývá jen jedna cesta, která vede k poháru pro vítěze extraligy.“

Vyhráli jste základní část dlouhodobé soutěže. Co bude zásadní, abyste mohli vítězně zvládnout obhajobu titulu?

„Klukům bude asi ještě chvíli trvat, než tělo zregeneruje, hlava si trochu odpočine a znovu se do ní vkrade jenom chuť vyhrát ligu. V play off musíme být naladění, protože v téhle fázi všechny týmy začínají hrát o stupínek výš. Musíme na to být připravení.“

Očima manažera Marka Pakosty: Chceme do Final Four

„Díky úspěšnému vystoupení na mistrovství Evropy mužů jsme postoupili přímo na šampionát v roce 2023. Tudíž nehrajeme kvalifikaci a vrcholem letošní sezony je Golden European League. V ní bychom chtěli postoupit do Final Four. V ženské složce reprezentace je to výrazně nabitější, jsou hned tři vrcholy. Evropská liga, kvalifikace na mistrovství Evropy, které se hraje v příštím roce, a třetím největším vrcholem je mistrovství světa, kam naše ženy postoupily.“ předseda Českého volejbalového svazu

Předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta • Foto ČTK / Kamaryt Michal

Volejbalistky znají soupeřky pro kvalifikaci ME

České volejbalistky se v letošní kvalifikaci o mistrovství Evropy v roce 2023 utkají s Finskem, Černou Horou a Islandem. O dvě postupová místa na šampionát, jehož dějiště zatím není určeno, se bude hrát koncem srpna a začátkem září.

Svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose začnou kvalifikaci 20. srpna domácím zápasem s Islandem, s kterým se naposledy střetly v roce 2017 v kvalifikaci MS a jednoznačně zvítězily. Hrát se bude systémem doma-venku a právě na Islandu volejbalistky kvalifikaci v září zakončí.

„Finsko a Černá Hora mají velmi konkurenceschopné týmy. O Islandu aktuálně nemáme moc informací. Vše bude záležet na našich výkonech. Cílem je určitě postup na závěrečný turnaj a k tomu budeme směřovat naše celé úsilí na hřišti,“ uvedl Athanasopulos.

Kvalifikaci o mistrovství Evropy naposledy Češky zvládly loni na jaře a v šesti zápasech ztratily jen dva sety. Na podzimním Euru postoupily ze skupiny do osmifinále, v kterém nestačily na Turecko a obsadily patnácté místo. Proto musejí hrát kvalifikaci o šampionát v roce 2023.

Vrcholem sezony bude start na mistrovství světa. Na šampionát se ženská reprezentace dostala ze světového žebříčku. „Prvním cílem bude projít do další fáze turnaje. Budeme chtít hrát atraktivní volejbal a bojovat o každý míč,“ řekl Athanasopulos. Stejně jako Jiří Novák prodloužil se svazem smlouvu do roku 2025.