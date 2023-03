Kouč Lvů Barrial před play off: Nezáleží na soupeři, ale na nás. Myslí na finále

Jste spokojený se základní částí extraligy?

„Velmi, hlavně s její druhou částí. V ní jsme získali hodně vítězství a často předváděli takový volejbal, který si představujeme.“

Nicméně občas jste poztráceli body se slabšími soupeři...

„To je pravda, výkyvy nás trápily po celou sezonu. Jakmile jsme hráli se silným soupeřem, naše výkony byly dobré, ale se slabším jsme snížili svou úroveň. Body, které jsme ztratili s Brnem, Beskydy nebo se Zlínem, by se nám hodily a v klidu bychom uhráli třetí místo.“

Čím si výkyvy vysvětlujete?

„V mužstvu máme hodně zkušených hráčů, těžko si proto myslet, že je vykolejí utkání s outsiderem. Problém bude asi v hlavě a především v přístupu. Proti silným týmům je jejich zaujetí větší, než se slabšími. Projevovalo se to hlavně při vstupech do zápasů. Z vlastní zkušenosti vím, že se nějaké body mohou ztratit, ale mrzel mě způsob, jakým se to stalo. Když zapneme až za stavu 0:2, je to zkrátka pozdě.“

Kdy vám bylo v sezoně nejlépe a nejhůře?

„Do dvojutkání s Piacenzou jsme se hledali. Během série se začalo více hráčů zapojovat do zápasů a dostalo se i do základní sestavy. To se pozitivně podepsalo na našich výkonech a ze čtrnácti posledních extraligových utkání jsme jich třináct vyhráli. Jestli chcete konkrétní příklad? Třeba domácí duel s Libercem (3:0) snesl nejpřísnější měřítka.“

Hráčů máte skutečně dost. Smečařů dokonce šest. Není už to moc?

„Jsem si vědom toho, že to přináší komplikace v tréninku, jelikož se smečaři musejí zkrátka střídat. Tři minuty hrají, tři minuty stojí mimo kurt a dostanou se daleko méně k balonu. V zápasech je to ovšem jednoznačná výhoda. Každý smečař vyznává trochu jiný styl a pro soupeře jsme tak hůře čitelní.“

Ve čtvrtfinále narazíte na Kladno. Vyhovuje vám tento soupeř a v čem je jeho největší síla?

„Jde o tým s výborným servisem, na kterém stojí jeho hra. S tím se musíme poprat, zvládnout příjem a sami skvěle podávat. Budoucnost play off ovšem nezáleží na tom, jakého soupeře máme, ale na našem mentálním a herním nastavení. Máme před sebou tři série a ty musíme vyhrát.“

Program čtvrtfinále:

17. 3. 18.00 Lvi Praha-Orli Kladno (Unyp arena)

20. 3. 18.00 Orli Kladno-Lvi Praha (Kladenská sportovní hala)

23. 3. 20.15 Lvi Praha-Orli Kladno (Unyp arena)

případně:

26. 3. 18.00 Orli Kladno-Lvi Praha (Kladenská sportovní hala)

29. 3. 18.00 Lvi Praha-Orli Kladno (Unyp arena)