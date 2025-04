Brazilka nastoupila do utkání v pátém měsíci těhotenství. Přišlo uznání, ale i kritika

Jmenuje se Priscila Oliveiraová Heldesová. Že ji neznáte? Asi není divu. V 33 letech se její volejbalová kariéra chýlí ke konci a celou ji strávila doma mezi kanárky. Na kontě má i stříbro na MS do 20 let. Nyní čeká svého prvního potomka a nejen doma v Brazílii budí pozornost. Minulý týden nastoupila v play off ligové soutěže za svůj tým Fluminense, byť je v pátém měsíci těhotenství. „Jsem zdravá a cítím se skvěle,“ vzkázala všem, kteří ji obvinili, že se chová nezodpovědně.