Norský kouč Češek: Nejsem Mourinho. Co Koukalová? Těžko to popsat

Když se má jako trenér popsat, neváhá: „Žádná horká krev, jsem kliďas,“ tvrdí. A budiž Egilu Gjellandovi ke zkoušce i tento rozhovor pořízený na letišti před jeho návratem do Norska – ve frontě na celní poplatky, kterou ale na víc než hodinu zacpala grupa Asiatů. Málem kvůli tomu zmeškal i svůj let. Ale ve chvíli, kdy by řada lidí pěnila, on nehnul brvou. A odpovídal…



Jak dlouho trvalo, než jste se rozhodl přijmout českou nabídku?

„Dlouho. Nějaký čas to skutečně zabralo a nebylo to snadné, začít znovu… Když jsme však o tom začali diskutovat, poznal jsem, že to může být i pro mě velká zkušenost. Je to jednoznačně výzva a stát se trenérem jiné země je věcí, která může přijít jen jednou za život. Poznal jsem, že český svaz je dobrou organizací, která výtečně pracuje pro závodníky, a to byl i důvod, že jsem to vzal.“



Obavy z jiné země, kultury, jazyka jste tedy neměl?

„Ne, ne, ne. Určitá bariéra tu sice pro mě je, ale tutéž mají přece i vaši trenéři, když spolu komunikujeme. Se sportovci to pak není vůbec problém. Když se bavíme o tréninku a technických věcech, mluvíme v angličtině, což je důležité. Oni anglicky umí, učí se a já také. Žádné potíže nejsou.“



Stihl jste se už naučit i některá česká slova?

„Ano, něco jsem pochytil, ale musím se učit víc. Takové to: ´Dobrý den´, ´dobré ráno´… jo, jo, to dám. To však není důležité. Důležité je se mezi sebou pochopit.“



Když představitelé biatlonu vaše angažování v létě potvrdili, mluvilo se o tom, že je to, jako by se fotbalového nároďáku chopil José Mourinho nebo Pep Guardiola. Jak vám to zní?

(směje se) „Ne, takhle bych to neviděl. Když teď vidíte, jak Manchester United pod Mourinhem hraje… Nemá právě nejlepší výsledky.“



Dobře, tak tedy budete jako Pep Guardiola u Manchesteru City.

„To také ne. Jsem normální člověk, který jen chce pomoct. I pro mě je to velká zkušenost se něco naučit a poznat odlišnou kulturu.