Kouč biatlonistek: Co dál s Vítkovou, kdy zrychlí Davidová i kde velí žena | iSport.cz

Ať se zeptáte v ženském týmu kohokoliv, létá na něj chvála. „Ví, jak s námi pracovat," míní Markéta Davidová. „A z jeho tréninkového plánu je vidět, kam míří," tvrdí Lucie Charvátová. Češky jdou opravdu běžecky nahoru. Ze čtyř individuálních závodů byly hned tři různé v TOP 10 - ve včerejší stíhačce v Hochfilzenu to byla osmá Eva Kristejn Puskarčíková. „Teď ještě vylepšit střelbu, ale i tomu dejte čas," říká samotný Egil Gjelland.

Po předsezonní přípravě jste si chválil výsledky. Jste spokojený i teď po prvních závodech?

„Je to dobrý start. Mám pocit, že jsme opravdu silný tým, jen nejsme tak precizní na střelnici. Když chcete závodit úplně vepředu, musíte být takřka bezchybní. Bylo to vidět právě ve stíhacím závodě - Eva měla jen jedno kolo a nahnala spoustu míst. Běžecké časy jsou ale dobré a to mě těší."

V sobotní štafetě měly dokonce Češky nejrychlejší čas. Projevuje se norská škola?

„Holky se posunuly zase výš. V létě během přípravy skutečně poctivě pracovaly, a pokud se jim sejde běh i střelba, mohou být Markéta, Eva i Lucka schopné bojovat o top výsledky, jako je pódium. Až bude střelba lepší, můžeme předvést něco opravdu velkého, ale jde to pořád nahoru, nahoru, nahoru, což je důležité. Teď máme tři dívky, co doběhly v top 8. A i Jessica (Jislová) se zlepšuje."

Velkým tématem je střelba Markéty Davidové. Zlepšila se z vašeho pohledu?

„Když se na ni podíváte, je opravdový dříč. Srovnejte ji s minulým rokem: přišla z neznáma, a přesto udělala dobré výsledky. Její střelba však byla nestálá. Každý mluvil o tom, že střílí pomalu, že by měla zrychlit a že pak bude bojovat ještě o víc medailí... Toto všechno víme a pracujeme na tom. Jenže to nejde jako lusknutím prstu. Je to dlouhá práce a potřebujeme víc času. Vidím, že se tento rok zase více stabilizovala a střílí na vyšším levelu. Časem k tomu přidá i tu rychlost. Pokud si ale myslíte, že v jedné sezoně střílíte ležku za 31 vteřin a další byste měl pálit za 22, tak jděte domů a vyspěte se z toho. To prostě není možné. Potřebujete získat sebevědomí a zažít si to."