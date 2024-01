Biatlon ONLINE: Davidová a spol. ve sprintu. Mikyska byl druhý z Čechů

Českým biatlonistům úvodní závod roku 2024 nevyšel, ve sprintu na Světovém poháru v Oberhofu se kvůli horší střelbě nevešli ani do první třicítky. Nejlepší z pětice byl v německém středisku Jakub Štvrtecký, který skončil po třech trestných kolech na 35. místě. Zvítězil domácí Benedikt Doll, jenž porazil o 1,8 sekundy Sturlu Holma Laegreida z Norska. Třetí dojel další Nor Endre Strömsheim. Od 14:25 je na programu sprint žen na 7,5 km, sledovat ho můžete ONLINE na iSport.cz.

Vedle Štvrteckého bodoval z Čechů jen Tomáš Mikyska. Třiadvacetiletý reprezentant, který se vrátil do SP poprvé po loňském zranění kolena, obsadil poslední bodované 40. místo. Dvaačtyřicátý skončil Vítězslav Hornig, hned za ním byl na střelnici třikrát chybující Michal Krčmář. Jonáš Mareček byl padesátý. Češi se ani ve čtvrtém sprintu sezony nedostali do první dvacítky.

Sprint mužů se měl v Oberhofu uskutečnit už ve čtvrtek, pořadatelé ho ale kvůli nepříznivému počasí odložili. I tak panovaly před startem obavy o stav tratě.

Pětadvacetiletý Štvrtecký měl závod dobře rozjetý. Při úvodní střelbě vleže trefil všech pět terčů a figuroval před položkou vestoje na 19. místě. Poté ale třikrát chyboval a propadl se.

„Na trati to bylo takové utrápené a odskákal jsem to jako celou tuto sezonu na střelnici. Není to optimální, jedu přes limit, aby tam byla nějaká šance udělat nějaký výsledek. Dnes jsem se ale klepal od první rány. Bohužel,“ řekl České televizi Štvrtecký.

Nejzkušenější český biatlonista Krčmář se o dobrý výsledek připravil hned při úvodní „ležce“. Musel na dvě trestná kola a na další šel po střelbě vestoje. Konečné 43. místo znamená nejhorší výsledek v sezoně.

„Při střelbě vleže mi přišel poryv. Co mám informace, tak jsem zareagoval dobře. Cvaknul jsem proti větru, akorát mi hlásili, že ty rány byly kalibrové dole,“ uvedl Krčmář. „Jak do mě válo, nechtěl jsem víc čekat a střílel. Bohužel jsem tam první dvě rány nechal. Pak se to trochu uklidnilo a už jsem to dostřílel. Mrzí mě to. Byl to zase blbý vstup do závodu. S tím už teď ale nic neudělám,“ doplnil Krčmář.

Doll si připsal druhý triumf ve sprintu za sebou. Německý reprezentant navázal na vítězství z Lenzerheide. Vybojoval šesté individuální vítězství v kariéře a čtvrté ve sprintu.

Na ženský sprint, který startuje v 14:25 se chystají Markéta Davidová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie Charvátová.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - sprint:

Muži (10 km): 1. Doll (Něm.) 24:12,2 (1 tr. okruh), 2. Laegreid -1,8 (1), 3. Strömsheim -5,4 (1), 4. J. T. Bö (všichni Nor.) -19,6 (2), 5. Fak (Slovin.) a Kühn (Něm.) oba -29,8 (0), ...35. Štvrtecký -2:03,6 (3), 40. Mikyska -2:09,3 (1), 42. Hornig -2:15,2 (1), 43. Krčmář -2:16,4 (3), 50. Mareček (všichni ČR) -2:29,6 (3).

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 534, 2. T. Bö 447, 3. Dale-Skjevdal (oba Nor.) 394, 4. Strömsheim 377, 5. Doll 376, 6. Laegreid 376, ...23. Krčmář 151, 45. Mareček 25, 48. Štvrtecký 23, 58. Václavík 15, 64. Karlík (oba ČR), 75. Mikyska 1.

14:25 ženy (7,5 km)