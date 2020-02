Trenér Bank o Ledecké: Třetí místo v kombinaci? Pro nás to není překvapení | iSport.cz

„Třikrát na stupních vítězů! V této sezoně se Ester podařilo nakouknout mezi elitu i ve Světovém poháru. Naposledy v kombinaci v Crans Montaně a musím říct, že pro nás to zase tak velké překvapení nebylo. Ve slalomu totiž v závodech předvedla vždy horší jízdu, než kterou umí. V rozjížďkách a trénincích předtím jsme jezdili slalomy, a hlavně ráno při rozjíždění ve Švýcarsku předvedla úplně fantastickou jízdu. Ta měla opravdu světové parametry. Věděli jsme tedy, že se ve slalomu dostala do takové pohody, fakt ho jezdila dobře. I přesto, že potom v samotném závodu nepředvedla co v rozjížďce, byla to jízda, která stačila.

Dostávám teď otázky, co jsme udělali jinak, že se Ester ve slalomu tolik zlepšila. Je to hlavně tím, že obecně zlepšila techniku. Pracovali jsme na jedné věci, která ji dost brzdila, a je společná pro všechny disciplíny – obří slalom, sjezd, super-G. Ester to pochopila a aplikuje to i ve slalomu. Jde o to, že se snažíme pracovat na přechodu z oblouku do oblouku, což je ve slalomu důležité.

To je jedna věc. A druhá, že jsme slalom trošku víc trénovali. Sice říká, že ho netrénujeme. Ano, je to pravda, zase tolik ho netrénujeme, ale tentokrát toho bylo víc než v předchozích letech. Měli jsme jedno čtyřdenní soustředění na podzim na Kaunertalu, a pak jsme občas potrénovali i jindy. Ne moc, vždycky jeden den, protože fakt není čas.

V Crans Montaně bylo zajímavé pozorovat i reakce ostatních, kteří byli z jejího třetího místa hodně překvapení. Pořád ji totiž berou, že neumí slalom. Takže to mělo velké ohlasy.