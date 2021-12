Tour de Ski: zkrácení kvůli olympiádě, Češi plánují další útok na TOP 10

Jeden den může být Tour de Ski milým společníkem a hned ten druhý protivou, s nímž nechcete mít nic společného. Michal Novák zrádnost legendárního seriálu poznal hned napoprvé. Před čtyřmi lety ve výšce 1400 metrů nad mořem ve švýcarském Lenzerheide urval ve sprintu své první body ve Světovém poháru, aby se den na to protrápil na patnáctce klasicky do sedmé desítky pořadí.

„Cítil jsem se šíleně špatně. Ve sprintu jsem poprvé v životě bodoval, ale pak to byla katastrofa,“ vzpomíná Novák. „Už se to se mnou táhlo celou Tour. Byl jsem psychicky nalomený, že už to nemá smysl, chtěl jsem závod skončit. Nakonec mě trenéři podrželi a dojel jsem to až do konce. Když tam není člověk ve formě a přesto by celou Tour měl dojet, tak to může být frustrující. Na druhou stranu, když se člověku zadaří, může jet na vlně.“

I tentokrát začíná Tour v Lenzerheide. Klasický brutální formát se kvůli blížící se olympiádě zkrátil o dva dny na osm a o dvě etapy na šest. Novák, který kdysi v alpském středisku dostal lekci, je už ve zcela jiné fázi své kariéry. Od začátku zimy se dvakrát dostal ve Světovém poháru do top ten, ve stíhačce v Ruce a bruslařské patnáctce v Lillehammeru. A se svou schopností postupovat do rozjížděk ve sprintech je univerzálním lyžařem, pro něž je Tour šitá.

„Původně jsme chtěli s Michalem útočit na pozice do patnáctého místa v celkovém pořadí, s ohledem na jeho výkony na severu jsme ale začali pošilhávat po vyšších příčkách,“ naznačuje Vasil Husák, trenér mužské reprezentace. „Pokud by se mu podařilo přiblížit se loňskému výsledku Katky Razýmové, bylo by to úplné skvělé!“

Razýmová, která před startem aktuální sezony oznámila nástup na mateřskou pauzu, skončila v minulé sezoně v celkovém pořadí Tour desátá. Tak vysoko teď leží podle kouče Novákovy ambice. Co na to on sám?

„Zajel jsem dvě páté místa, asi to neznamená, že teď budu pokaždé v top deseti,“ reaguje Novák. „I do závodu v Lillehammeru jsem šel s tím, že by bylo fajn být do patnáctého místa. Toho bych se držel i na Tour de Ski. Samozřejmě, vím, že mám víc než na to patnácté místo.“

Tour svým zkráceným formátem i větším časovým prostorem před vrcholem sezony v olympijském Pekingu dává běžkařům větší šanci zkusit zabojovat o dobrý výsledek bez obav, jak náročný seriál poznamená jejich kondici směrem ke Hrám. Některá velká jména přesto na startu chybí, například Norka Therese Johaugová nebo Rus Sergej Usťugov. Další favoriti, v čele s Norem Johannesem Hösflotem Klaebem, ale pojedou.

„Ono se to nezdá jako moc velká změna, ale šest závodů místo osmi je z pohledu závodníka moc znát. Jsem moc rád, že k tomu FIS v olympijský rok přistoupila,“ chválí Novák. „Místo toho, abych přemýšlel, že mi to dál do sezony k olympiádě uškodí, tak mi to neuškodí. A dokonce bych řekl, že mi to pomůže.“

POSLEDNÍ ŠAMPIONI TOUR DE SKI

2020/21: Jessie Digginsová (USA), Alexander Bolšunov (Rus.)

2019/20: Therese Johaugová (Nor.), Alexander Bolšunov (Rus.)

2018/19: Ingvild Flugstad Östbergová (Nor.), Johannes Hösflot Klaebo (Nor.)

TOUR DE SKI

LENZERHEIDE:

Úterý 28. prosince: sprint mužů a žen bruslením (14.00)

Středa 29. prosince: 10 km žen (13.30) a 15 km mužů klasicky (15.05) - intervalový start

OBERSTDORF:

Pátek 31. prosince: 10 km žen (12.55) a 15 km mužů (15.25) bruslením – hromadný start

Sobota 1. ledna: sprint klasicky mužů a žen (12.00)

VAL DI FIEMME:

Pondělí 3. ledna: 10 km žen (12.40) a 15 km mužů (14.50) klasicky – hromadný start

Úterý 4. ledna: 10 km žen (11.30) a mužů (15.25) bruslením – hromadný start

ČEŠI NA STARTU

Kateřina Janatová, Petra Hynčicová, Petra Nováková, Michal Novák, Adam Fellner, Petr Knop, Jan Pechoušek, Luděk Šeller (jen sprint v Lenzerheide)