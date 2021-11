Skandál v mrazu: favorité nezávodili! Ostuda pro náš sport, kritizoval Ital

Olympijská zima v bílé stopě začala mrazivým skandálem. Konání závodů ve finské Ruce ohrožovaly teploty, které se v neděli ráno držely pod pravidly určenou hranicí minus 20 stupňů Celsia. Ženská stíhačka na 10 kilometrů bruslením byla kvůli tomu přeložena na odpoledne, krátce před závodem mužů teploty oficiálně vystoupaly nad povolený limit. Závodilo se v teplotě –18,5 stupně.

„V únoru na olympiádě budou mnohem důležitější závody, nemá žádný význam riskovat v mrazu v Ruce. Po olympiádě si první víkend Světového poháru nebude nikdo pamatovat,“ napsal však na Twitter legendární Nor Petter Northug těsně před startem.

A pak se začaly dít věci. Z norského týmu závod nejdřív vzdali Hans Christer Holund, Emil Iversen a Simen Hegstad Krüger. Chvíli poté byla potvrzena neúčast také Erika Valnese, Johannese Hösflota Klaeba i Pala Golberga.

„Rozcvičili se, ale je strašná zima a rozhodli se kvůli svému zdraví závod vzdát. Nebudeme riskovat, že onemocní,“ vysvětlil šéf norského týmu Espen Bjervig.

Na startu nakonec chybělo sedmnáct závodníků, kromě Norů vzdali Fin Iivo Niskanen, který měl stíhačku startovat z prvního místa, Švýcar Dario Cologna nebo Francouz Jean Marc Gaillard. Michal Novák se z šestnácté příčky po sobotní klasické patnáctce tak už na startu posunul na desáté místo, přičemž na nového lídra Alexeje Červotkina ztrácel minutu a pět sekund. Rychle se ale probíjel vpřed a v polovině závodu už se dotáhl do vedoucího vláčku, kde zbyl nakonec sám proti čtyřem Rusům.

„Docela mě překvapilo, jak jednoduše jsme se s Artemem Malcevem, který měl čtrnáctku, propracovali dopředu. Ani pak se nejelo vysoké tempo, čemuž jsem se trochu divil, protože pocitově jsem jel nižším úsilím,“ líčil Novák. „Pomohly mi k tomu i neskutečné lyže, které byly skvěle připravené. Nastupovat se začalo až v posledním okruhu, kdy mi Rusové trochu poodjeli, pak ale začali taktizovat a znovu jsem se k nim dotáhl.“

Novák se s Rusy Bolšunovem, Usťugovem, Malcevem a Jakimuškinem držel až do závěrečného stoupání ke stadionu, kde mu soupeři ujeli.

„Před nájezdem na stadion mi došly síly a do toho posledního kopce jsem se sotva vydrápal. Na medaili to sice nevyšlo, ale i tak jsem nesmírně spokojený. Ten výsledek je úžasný!“ líčil Novák.

V distančním závodě se ve Světovém poháru poprvé dostal do top ten a vylepšil čtrnáctou příčku z bruslařské patnáctky z Falunu 2019. V individuálních sprintech už byl v desítce dvakrát, letos v únoru byl v Ulricehamnu těsně čtvrtý v týmovém sprintu bruslením s Luďkem Šellerem.

Běžkařský svět zatím řeší rozhodnutí Norů a dalších závodníků vzdát se mrazivého dobrodružství předem.

„Bolelo mě dýchat,“ posteskl si pro web VG Erik Valnes.

Norové ale už před rokem vzbudili pozdvižení svým rozhodnutím necestovat kvůli epidemii covidu na závody mimo Skandinávii. Teď je tady další kontroverze.

„Pro náš sport je to moc špatně,“ kritizoval Ital Federico Pellegrino pro VG, že se s Nory nepotkal na startu. „Byl jsem překvapený, protože se se mnou rozcvičovali. Pro náš sport je to ostuda. Vypadá to, že Norové vědí vždycky všechno nejlíp…“