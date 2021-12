Kdo je česká kometa? Mr. Computer. Bauerův nástupce řeší lyže s inženýry

Michal Novák se v mrazivém závodu blýskl skvělým 16. místem • Czech Ski and Snowboard

Michal Novák se v mrazivém závodu blýskl skvělým 16. místem • Czech Ski and Snowboard

Tak to přišlo! Zdá se, že čekání na nového hrdinu české bílé stopy je u konce a budoucnost se jeví jasně. Pětadvacetiletý běžec na lyžích Michal Novák patří ke kometám úvodu olympijské zimy. Po pátém místě ve stíhačce v Ruce zazářil stejným místem i v sobotní bruslařské patnáctce v Lillehammeru. Kdo je nový nositel slavné české tradice?

Vždycky tam někdo byl! Po Henychovi přišla Jeriová, Buchta umetl cestu Neumannové, ta pak spolu s generací Bauera a Koukala bavila fanoušky dlouhá skvělá léta.

A právě teď, když hvězda dvou minulých zim Kateřina Razýmová oznámila mateřskou pauzu, nadupaná světová špička musí dělat místo dalšímu borci z české stopy. „Když jsem dojel, byl jsem malinko zklamaný, protože k medaili chybělo opravdu jen málo,“ líčil Michal Novák po sobotní bruslařské patnáctce v Lillehammeru.

Jestliže před týdnem v Ruce svou bombastickou stíhačku do top pětky předvedl proti poli oslabenému o skupinu favoritů, kteří nestartovali kvůli mrazu, tentokrát závodil s plnou konkurencí, celý závod se držel na virtuálních stupních, od nichž ho nakonec z dalšího pátého místa dělilo 3,6 sekundy.

„V posledním okruhu už mi docházely síly, v tom kopci jsem se trochu motal, a musel jsem to přetlačovat silou. Přitom jsem chtěl závod začít volněji, abych pošetřil síly do posledních dvou okruhů, ale asi jsem začal rychleji,“ líčil Novák. „Celkově ale převládá nadšení. Nečekal jsem, že by z toho dnes mohl být až takový výsledek.“

Dva závody sice nemusí dávat směr celé zimě, jenže tohle není náhodný výstřel. Novák už několik let vytrvale šlape po náročné cestě do absolutní špičky, kam už měla blízko jeho starší sestra Petra, již ale zatím zastavil koktejl zdravotních problémů.

V elitních závodech si zvyká už šest let. Startoval už na mistrovství světa v Lahti 2017 i na poslední olympiádě v Pchjončchangu, po níž z českého týmu definitivně zmizeli poslední držáci slavného týmu minulého desetiletí.

„Na jaře to byl docela šok, když skončil Martin Jakš, Aleš Razým, Dušan Kožíšek. Najednou byl tým zase menší, ale postupně máme náladu pokračovat v tom, co dělali oni,“ vysvětloval Novák uprostřed následující zimy, v níž získal na bruslařské patnáctce bronz v juniorském mistrovství světa v Lahti.

Cílevědomě nahoru. I s inženýry

Nastoupil do éry, v níž se tradiční česká disciplína začínala hrabat z generační krize. A Novák to vzal na sebe. Ve špičce se otrkával osvědčeným způsobem současné doby. Nejdřív sbíral body především ve sprintu, kde byl už v minulé sezoně třináctý v pořadí Světového poháru. Postupně ale získával sílu i v distančních závodech. Každý rok nabírá víc bodů a žebříčkem se posunuje přibližně o třicet míst.

„Samozřejmě, kdo by nechtěl vyhrát,“ usmíval se Novák před pár týdny na začátku sezony. „Posunout se o těch třicet míst by bylo fajn. Když zůstanu v kontaktu s realitou, byl bych rád za další progres.“

Novák představuje zajímavý mix výbušné síly a stále se rozvíjející jistoty v distančních závodech. Je to vytáhlý mladík, lyžuje elegantně a v černé kombinéze českého týmu tak trochu připomíná slavného černého kavalíra Daria Colognu.

„Michal je takový tichý, ale když už něco řekne, tak to stojí za to. My mu říkáme Mr. Computer, protože je strašně chytrej, v technických věcech je hodně šikovnej,“ řekl o něm jednou jeho reprezentační parťák Petr Knop.

Je to výstižná charakteristika. Novák si svými schopnostmi výrazně pomohl i přímo ve stopě. Stal se elitním jezdcem značky Salomon, s kterou pracuje na vývoji závodních běžek. A má díky tomu daleko lepší materiál než v minulosti, kdy proti nejlepším soupeřům v kvalitě lyží ztrácel.

„Mluvím s konkrétními inženýry, jsme v kontaktu jak elektronicky, tak osobně. Testujeme lyže spolu, jsme součástí jednoho týmu,“ vysvětluje Novák. „Jsem součástí vývoje, dvakrát jsme vytvořili novou konstrukci díky mé zpětné vazbě. Mám k nim velkou důvěru.“

Sečteno, podtrženo, je tu motivace pro fanoušky sledovat znovu i tradiční národní sport, kde se na zádech nevyskytuje malorážka. Hned o víkendu v Davosu má Novák na talíři svou oblíbenou kombinaci sprintu a patnáctky bruslením. A pak už čeká první vrchol zimy.

„Těším se na Tour de Ski, která je letos v kratším formátu, než tradičně bývá, což by mi mohlo sedět. Jsou tam sprinty, distance nejsou úplně dlouhé, je tam dost odpočinkových dní. Mohlo by to být fajn z pohledu dobrého výsledku,“ věří Novák.

MICHAL NOVÁK VE SVĚTOVÉM POHÁRU SEZONA BODY POŘADÍ 2021/2022 123* 8.* 2020/2021 184 34. 2019/2020 71 66. 2018/2019 37 90. 2017/2018 9 132. *po pěti závodech

MICHAL NOVÁK V SEZONĚ 4. prosince, Lillehammer 15 km bruslením 5. 3. prosince, Lillehammer sprint bruslením 14. 28. listopadu, Ruka 15 km bruslením (stíhací závod) 5. 27. listopadu, Ruka 15 km klasicky 16. 26. listopadu, Ruka sprint klasicky 51.

POŘADÍ SVĚTOVÉHO POHÁRU 1. Johannes Hösflot Klaebo (Nor.) 256 2. Alexander Bolšunov (Rus.) 233 3. Alexej Červotkin (Rus.) 162 4. Erik Valnes (Nor.) 160 5. Sergej Usťugov (Rus.) 150 6. AlexanderTerentěv (Rus.) 141 7. Richard Jouve (Fr.) 138 8. MICHAL NOVÁK 123