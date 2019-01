Nová slovenská hvězda Vlhová: Jezdí jako chlapi! Co jí Shiffrinová závidí? | iSport.cz

Byl to den jako z pohádky. Dosud neporažená favoritka Mikaela Shiffrinová si v předchozích pěti klasických slalomech pokaždé první příčku před rivalkou Vlhovou pohlídala a podobně se vyvíjela situace i v rakouském Flachau.

Po prvním kole třiadvacetiletá Slovenka figurovala na třetí pozici se ztrátou 31 setin za vedoucí Američankou, následně však přišlo kolo s pořadovým číslem dvě... Vlhová famózním výkonem za hustého sněžení smazala ztrátu nejrychlejší jízdou finále a nakonec slavila vytoužené vítězství s odstupem 15 setin sekundy. A senzace byla na světě.

„Petra porazila americkou soupeřku už v paralelním slalomu v Oslu. Dalo se to očekávat, jezdila skvěle. S její technikou je velmi těžko k poražení, jezdí jako chlapci. Projíždí některé branky jako André Myhrer. Pokud jí nohy jedou dobře, je takřka neporazitelná. Věřím, že by mohla vyhrát i ve Flachau," prozradil pro sport.pravda.sk lyžarský expert Timotej Zuzula před doposud nejcennějším vítězstvím Vlhové.

VÝSLEDKY PETRY VLHOVÉ V SEZONĚ: 27. října Sölden (Rak.) obří slalom diskvalifikace 17. listopadu Levi (Fin.) slalom 2. místo 24. listopadu Killington (USA) obří slalom 7. místo 25. listopadu Killington (USA) slalom 2. místo 9. prosince St. Moritz (Švýc.) paralelní slalom 2. místo 21. prosince Courchevel (Fran.) obří slalom 8. místo 22. prosince Courchevel (Fran.) slalom 2. místo 28. prosince Semmering (Rak.) obří slalom 1. místo 29. prosince Semmering (Rak.) slalom 2. místo 1. ledna Oslo (Nor.) paralelní slalom 1. místo 5. ledna Záhřeb (Chorv.) slalom 2. místo 8. ledna Flachau (Rak.) slalom 1. místo

A nemýlil se. Vlhová, kterou před začátkem aktuální sezony veřejnost téměř neznala, vylétla po posledních extrémně úspěšných týdnech a obzvlášť závěrečnému triumfu do oblak. Nejvýstižněji pojmenoval její prvenství italský web Gazzetta.it, který napsal následující. „Ve Flachau se očekávala další korunovace Shiffrinové, zvítězila však Vlhová a potvrdila, že je jedinou soupeřkou dominantní Američanky.“

Slovenská superstar předtím během aktuálního ročníku porazila Shiffrinovou pouze v obřím slalomu na konci prosince 2018 a následně v paralelním slalomu 1. ledna. Ve Flachau ale i přes nemoc dokázala, že skolit rivalku dokáže také v její královské disciplíně.

„Je to něco neskutečného. Byla jsem pořád druhá, náš boj s Mikaelou je extrémně vyrovnaný. Obě jsme chtěly vyhrát a mně se tentokrát povedlo udělat méně chyb. Ve druhém kole se mi zadařilo, konečně jsem to dokázala a jsem moc ráda," culila se po závodě Vlhová.

„Zdraví ale aktuálně není nejlepší. Kašlu a můj hlas je takový všelijaký. Tělo je na tom dobře, zvládá to, ale i tak jsme zvažovali možnost, že nebudu startovat. Bojím se o zdraví, to je to nejcennější, jela jsem pod velkým množstvím prášků," přiznala následně.

Vlhovou přitom hnalo za vítězstvím obrovské množství slovenských fanoušků. „Myslím, že právě fanoušky mi Mikaela závidí. Neustále říká, že jsou skvělí. Jsem moc ráda, že jsem dokázala vyhrát před tolika lidmi ze Slovenska... Takovou podporu, kterou mi vytvářejí, nemá jen tak někdo. Jsou neskuteční a děkuji jim. Vnímám je, cítím je a jsem teď jenom neskutečně šťastná," pokračovala.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SVĚTOVÉHO POHÁRU PO 18 ZÁVODECH Z 38: 1. místo Mikaela Shiffrinová USA 1294 bodů 2. místo Petra Vlhová Slovensko 848 bodů 3. místo Wendy Holdenerová Švýcarsko 564 bodů 4. místo Ragnhilda Mowinckelová Norsko 418 bodů 5. místo Frida Hansdotterová Švýcarsko 388 bodů

Vlhové se podařilo zabránit Shiffrinové v poupravení dějin. Kdyby americká slalomářka zvítězila, stala by se totiž teprve třetí ženou v historii, které se povedlo získat osm triumfů ve slalomu za sebou. Předtím se podobný úspěch podařil jen Švýcarce Vreni Schneiderové (v roce 1989) a Chorvatce Janice Kosteličové (v roce 2001).

Nad dalšími starty slovenské závodnice však visí otazník. Podle některých zdrojů má náběh na zánět průdušek, a proto je pravděpodobné, že 15. ledna vynechá závod obřího slalomu v italském Kronplatzu.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SLALOMU PO 8 ZÁVODECH Z 12: 1. místo Mikaela Shiffrinová USA 760 bodů 2. místo Petra Vlhová Slovensko 680 bodů 3. místo Wendy Holdenerová Švýcarsko 425 bodů 4. místo Frida Hansdotterová Švédsko 298 bodů 5. místo Katharina Liensbergerová Rakousko 285 bodů

I případná absence by ale určitě nezpochybnila její vyhraněné místo mezi největšími slovenskými sportovními hvězdami. Svým posledním výkonem na hranici možností si totiž třiadvacetiletá slalomářka získala srdce a pozornost nejednoho fanouška. Jejím dalším, a možná ještě těžším, úkolem teď bude cenný skalp obhájit...

Nejbližší program Petry Vlhové:

15. ledna: Kronplatz (Itálie) - obří slalom

1. února: Maribor (Slovinsko) - obří slalom

2. února: Maribor (Slovinsko) - slalom

5. února: Aare (Švédsko) - super-G

8. února: Aare (Švédsko) - kombinace

11. února: Aare (Švédsko) - obří slalom

15. února: Aare (Švédsko) - slalom