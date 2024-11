Zlatý vstup do sezony! Ledecká v Číně potvrdila dominanci na snowboardu

Start další zimy, další vítězství. Sněhová obojživelnice Ester Ledecká vstoupila do sezony vítězstvím v paralelním obřím slalomu v čínském Mylinu. Suverénně vyhrála kvalifikaci i všechny čtyři rozjížďky. „Je to skvělé, ale určitě to nebyl snadný závod,“ hodnotila Ledecká v přímém přenosu České televize.