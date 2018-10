Zeman ocenil sportovce. Vyznamenání dostali Čech, Kvitová i Ledecká

Na Pražském hradě se uskutečnil ceremoniál, při kterém prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání. Ve Vladislavském sále ocenil rekordních 41 osobností. In memoriam byli nejvyšším státním vyznamenáním Řádem bílého lva oceněni třeba někdejší československý premiér Antonín Švehla, zakladatel a první velitel protinacistické organizace Obrana národa generál Josef Bílý a další dva prvorepublikoví generálové Stanislav Čeček a Karel Husárek. Medaili za hrdinství dostala trojice padlých vojáků z Afghánistánu.

Mezi vyznamenanými jsou i významní čeští sportovci. Přímo v sále si od prezidenta republiky převzali ocenění tenista Radek Štěpánek a Helena Suková. V zastoupení se významného ocenění dočkali gólman Arsenalu Petr Čech, dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká a dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová.

Čech se stal pátým českým oceněným fotbalistou po Josefu Masopustovi, Antonínu Panenkovi, Ivu Viktorovi a Pavlu Nedvědovi.

"Je to nejvyšší čestné vyznamenání, které může jednotlivec v naší republice dostat, tak si toho náležitě vážím. Vždycky jsem se snažil reprezentovat sebe i naši zemi co nejlépe a těší mě, že jsem za to byl oceněn," uvedl Čech v prohlášení zaslaném jeho zastupující agenturou Sport Invest. "A dostat toto ocenění při 100. výročí státu je taková třešnička na dortu," dodal.

Pro vyznamenání si nemohl dojít osobně, jelikož dnes byl na lavičce Arsenalu v duelu anglické ligy na hřišti Crystal Palace. "Přijít si pro ocenění osobně na Pražský hrad by bylo zážitkem na celý život, ale bohužel datum kolidovalo s naším zápasem na Crystal Palace, což mi neumožnilo se zúčastnit," vysvětlil Čech.

Prezident Zeman při svém projevu uvedl, že za oceněnými jsou hmatatelné výsledky. "Chtěl bych vás všechny vyzvat, nenechme se znechutit vzteklými a závistivými trpaslíky, kteří znehodnocují práci jiných, važme si lidí, kteří v životě něco dokázali a snažme se je ocenit," konstatoval.

Státní vyznamenání prezident uděluje při příležitosti státního svátku 28. října. Letos od vzniku Československa uplynulo 100 let, v celé zemi to připomínala řada akcí. V sobotu bylo po rekonstrukci otevřeno Národní muzeum, v neděli dění dominovala přehlídka na pražské Evropské třídě.

S prezidentem přehlídce přihlíželo asi 1500 hostů včetně zahraničních. Na Hradě byl dnes kvůli připomínce vzniku Československa přítomen slovenský prezident Andrej Kiska, v úvodu ceremoniálu zazněla také slovenská hymna.