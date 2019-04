Byrtus ovládl juniorské ME v Praze. Chce i medaili z týmové soutěže | iSport.cz

Byrtus odehrál na evropském šampionátu juniorů v Praze šest zápasů, ve kterých neprohrál ani jeden set. Potvrdil tak roli favorita a prvního nasazeného. Mnozí soupeři byli také o několik let mladší než on. „Většinou jsem zvyklý hrát proti starším, tento turnaj pro mě byla změna. Myslím, že jsem využil svoji převahu. Byl to lehčí šampionát než v loňském roce,“ prohlásil Byrtus, který už na mezinárodní akcích získal několik medailí. V minulém roce s českým týmem vybojoval bronzovou medaili na MS týmů v Indii, v loňském roce se dostal do finále ME juniorů do 19 let v Polsku a s českým týmem získal bronzovou medaili.

„Tohle je pro mě jeden z mých nejlepších výsledků. Jsem za něj moc rád,“ dodal Viktor Byrtus, který si užíval také pro squash specifické prostředí. Skleněný kurt se totiž postavil ve volnočasovém areálu Gutovka v pražských Strašnicích, a to u horolezeckých stěn, kde je zastřešený a pokrytý plachtou. O víkendu se v něm však nemohlo hrát, kvůli nižším teplotám. „Byla opravdu zima, mohli jsme se totiž zranit a natáhnout si sval. Squash je totiž hodně dynamický. Navíc míček by se tolik nezahřál,“ popisoval Byrtus komplikace.

Od pondělka se ve skleněném kurtu hrát dalo a Byrtus si to užíval. „Baví mě v něm hrát. Snažím se soupeře ničit tím, že čtu jeho hru. A když ho rozhodím nečekaným úderem. Pak nad tím začne přemýšlet a znejistí. Občas si pomůžu také trik-shotem. Tento styl hry jsem využíval také během šampionátu,“ dodal Byrtus, který se squashem začínal v Třinci. V kariéře by rád překonal 39. místo, což je maximem Jana Koukala na žebříčku PSA. „Ještě mě čeká několik juniorských turnajů a pak se chci plně vrhnout na turnaje pro dospělé. Těším se na to.“

V rámci letošního ME juniorů v Praze bude ještě usilovat s českým týmem o medaili v týmové soutěži. V ní bude bojovat společně s Markem Panáčkem, Petrem Nohelem, Michaelou Čepovou a Terezou Šlehoferovou. „Myslím, že i tam máme velké šance získat medaile,“ doplnil Byrtus. K favoritům bude patřit Anglie, Skotsko, Irsko nebo Švýcarsko,“ dodal Byrtus. Evropský šampionát juniorů čeká ve středu den pauzy, poté se rozběhne týmová soutěž, která bude vrcholit nedělními finálovými zápasy.