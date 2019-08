Adam Ondra bojuje na MS o olympiádu: Skály? Baterie jsem nabil | iSport.cz

LEZENÍ NA OBTÍŽNOST

Lezec leze nahoru jištěný lanem a jeho úkolem je během šesti minut vylézt co nejvýš, pokud možno na vrchol. V kvalifikaci se lezou dvě cesty, 26 závodníků postupuje do semifinále, kde se závodí už na jediné cestě stylem onsight (závodníci vidí chyty až těsně před pokusem). Prvních 8 postupuje do finále. Pokud dva závodníci vylezou do stejné výšky, rozhoduje lepší výsledek ze semifinále nebo z kvalifikace, případně čas. BOULDERING

Leze se pět krátkých tras bez lana. Závodník má na každou trasu v kvalifikaci pět minut a ve finále čtyři minuty, počítá se, na kolik pokusů se dostal nahoru. Do semifinále postupuje 20 závodníků, šest do finále. LEZENÍ NA RYCHLOST

Leze se na jediné cestě, cílem je vylézt nahoru co nejrychleji. Šestnáct nejlepších z kvalifikace postoupí do play off. KOMBINACE

Vynásobí se výsledky z lezení na obtížnost, na rychlost a boulderingu a dvacet závodníků s nejnižším součtem postoupí do finále kombinace, kde se opět lezou všechny tři disciplíny. Nejlepších sedm závodníků (maximálně dva na stát) postoupí na olympiádu v Tokiu.