Ondra i Konečný! Nejlepší lezci se představí na ING MČR v lezení na obtížnost

“Jako banka ING jsme se velmi rádi propojili s nejvýznamnější soutěží České republiky v tomto sportu. Fandíme českým horolezcům a těší nás, že stále více se jedná o sport, který motivuje k pohybu nejen jednotlivce, ale i celé rodiny,” říká Veronika Němcová, ředitelka komunikace v ING Bank.

O programu mistrovství

Pražská Metropole Zličín se od 25. – 31. října promění pomocí speciálně připravené umělé stěny na závodní místo pro sportovní lezce, kteří budou soutěžit a zároveň předvedou svoje zkušenosti a umění lezení na obtížnost. Stěna bude vysoká 13 metrů s převislostí 6 metrů a díky jejímu prostorovému umístění divákům neunikne žádná lezecká trasa ani klíčová chvíle závodu. Součástí programu bude i lezecká stěna pro veřejnost s asistencí lezeckých instruktorů pro děti i dospělé a možností testování novinek lezeckého vybavení RockPoint. Zájemci si budou moci prověřit své lezecké dovednosti od čtvrtka do středy.

Pro závodníky je důležitá sobota 27. října, kdy v dopoledních časech bude probíhat registrace a kvalifikace mužů a odpoledne stejný program čeká i ženy. Kvalifikování do soutěže bude probíhat na umělé stěně stylem flash. Tento styl umožňuje závodníkům získat o trase předem informace a zároveň i pozorovat jiné lezce při jejím přelezu. Soutěž bude probíhat v kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky, mládež A chlapci (16-17 let) a mládež A dívky (16-17 let). Zároveň bude probíhat také Akademické mistrovství České republiky.

V neděli 28. října se diváci mohou těšit na představení závodních lezeckých tras a samotné semifinále mužů a žen, které proběhne dopoledne mezi 9.30 – 12.30. Všichni závodníci budou mít možnost semifinálovou a finálovou cestu krátce vidět a poté se odeberou do izolace a postupně budou nastupovat k semifinálovým a finálovým pokusům. Dopolední semifinálové kolo ING MČR je zároveň kolem finálovým pro mládežnické kategorie a akademiky a že ihned po jeho ukončení (zhruba 12.45) proběhne vyhlášení těchto soutěží. Během nedělního programu se představí stejně jako lezci umění ve výškách – Arte Levite, tentokrát formou vzdušné akrobacie na šálách.

Finále žen a mužů

Od 15.00 – do 16.00 bude probíhat finále žen, na které naváže od 17.00 do 18.00 finále mužů. Výsledky nejlepších lezců budou vyhlášeny v 18:15. Čeští reprezentanti patří právem dlouhodobě v tomto sportu ke světové špičce. Vypovídají o tom především dobrá umístění v mezinárodních závodech. Na lezecké scéně vynikají Adam Ondra - nejlepší český lezec současnosti, Jakub Konečný – juniorská vicemistr světa, Iva Vejmolová, Eliška Adamovská a další.