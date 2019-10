Zeman vyznamenal sportovce. Ocenil Jágra i Podmola bez kšiltovky | iSport.cz

Jágr už v roce 2010 od tehdejšího prezidenta Václava Klause dostal medaili Za zásluhy, tu dostal i nyní od prezidenta Zemana.

Druhým oceněným medailí Za zásluhy byl freestyle motokrosař Libor Podmol, několikanásobný vítěz X-Games. Závodník, který letos prošel vážným zraněním, v rozhovoru pro Lidovky.cz vtipkoval, že by na Pražský hrad přišel ve své tradiční kšiltovce. „Vyzkoušel bych to. Schválně, co by na to lidé říkali. Je pravda, že mě takto všichni znají, je to má součást jako u některých herců třeba klobouky. Ale na Hradě jsou u této příležitosti určitě striktní pravidla. Přeci jen je to významnější událost než setkání s lidmi, kteří něco dokázali v kraji,“ řekl. Vyznamenání však nakonec převzal v obleku a bez pokrývky hlavy.

In memoriam byla oceněna i Eliška Junková-Khásová, automobilová závodnice.