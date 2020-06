Zeď Ďolíčku není překážkou, která by měla lidem zabránit ve výhledu • Bohemians 1905

Nově bude moci hromadné akce od 15. června navštívit za určitých podmínek více lidí než aktuálně povolených 500, a to až 2500. Týkat se to bude areálů, které lze rozdělit na více sektorů, tedy třeba sportovních stadionů se sektory s vlastním vchodem i zázemím. V tiskové zprávě to dnes oznámilo ministerstvo zdravotnictví.